“La valla”, serie de Atresmedia, seleccionada en el MIPTV como producto de mayor interés

El MIPTV (The Global Content Market for the Future) tiene lugar cada año en Cannes (Francia) y se celebra como la gran feria europea de la televisión. Es uno de los mercados de series más importantes del mundo y esta edición, que se habría celebrado entre el 30 de marzo y el 2 de abril, se ha visto obligada a suspenderse. Sin embargo, solo en su formato físico, pues la edición de este año del MIPTV se ha realizado vía online (MIPTV Online+) y acaba de concluir con la factoría de Atresmedia destacando entre los productos de mayor interés.

Han sido varias las series y formatos de Atresmedia los que han sido seleccionados. Por un lado, destaca “La valla”, serie creada por Daniel Écija y protagonizada por Unax Ugalde y Ángela Molina. La serie se ambienta en un futuro próximo, en el que la cada vez mayor escasez de recursos naturales ha convertido a las democracias occidentales en regímenes dictatoriales, que se desarrollan frente a una gran amenaza: un virus del que no existe cura. La ficción, disponible en Atresplayer Premium, ha sido incluida en la prestigiosa lista “The Wit” como una de las ficciones áms destacadas del MIPTV.

Asimismo, hace unas semanas “Benidorm” resultaba elegida entre las doce series que formarán parte del MIPDrama Buyers Summit, uno de los escaparates más prestigiosos a nivel internacional para la producción y distribución de televisión.

Formatos que destacan

Atresmedia Studios mantiene su crecimiento imparable como una de las factorías audiovisuales más importantes del sector, de tal manera que sus formatos destacan por encima de otros. Así ha ocurrido con “Before you hit the floor”, formato de entretenimiento que ha resultado finalista en el MIP Formats International Pitch. Se incluye dentro del género “gameshow” y en él un concursante se adentra en un ascensor en el que va subiendo pisos y acumulando dinero, a la vez que tendrá que responder preguntas topándose con algunas sorpresas.

También Isabel Durán, Directora Creativa de formatos internacionales de Atresmedia, ha sido seleccionada en el Producers to Watch, un reducido grupo de productores y profesionales de todo el mundo a los que tener en cuenta.