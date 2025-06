Las pantallas se visten de arcoíris y libertad

Madrid se prepara para ondear su bandera más visible el próximo 5 de julio, y como cada año, las pantallas se sincronizan con el pulso del Orgullo. La televisión, en todas sus formas, se transforma en altavoz, en refugio y en pista de baile, todo a la vez. Lo que antes era gesto simbólico hoy se vuelve curaduría comprometida. Desde series con corazón hasta documentales que rascan la superficie del tabú, el Orgullo LGTBIQ+ 2025 se vive también con el mando en la mano.

SundanceTV alza la voz desde la pluralidad. Bajo el lema “La diversidad supera la ficción”, el canal despliega cada fin de semana (hasta el 27 de julio) un menú de películas que recorren la experiencia LGTBIQ+ sin disfraz ni maquillaje. Títulos como “Passages”, “Dialogando con la vida” o “Supernova” se entrelazan con el estreno de “Reinonas”, comedia británica que saca brillo al glitter de Middlesbrough con una pandilla de drags tan imperfectas como encantadoras.

RTVE, por su parte, apuesta por la transversalidad y despliega una programación que toca casi todos los palos. La televisión pública no solo transmite la manifestación con su especial “Saca tu Orgullo”, también pone en valor los 20 años del matrimonio igualitario con reportajes, entrevistas, podcast, documentales y una buena dosis de cine. Desde “Te estoy amando locamente” hasta “20.000 especies de abejas”, pasando por joyas como “El caftán azul” o “Orgullo”, el repertorio mezcla lo popular y lo valiente. RTVE Play, además, lanza su canal temático “RTVE Orgullo” con más de treinta títulos a disposición del espectador.

En COSMO, la cita es el 28 de junio con “Deportistas LGTBI: El valor de ser visibles”, donde ocho profesionales del deporte, junto a un periodista, relatan lo que significa romper el silencio en un terreno donde la masculinidad normativa sigue marcando el juego. Más que un programa, es una declaración de principios.

Movistar Plus+ se luce con una selección tan extensa como afinada. Entre el 26 de junio y el 6 de julio, la plataforma abre el espectro con propuestas que van desde el nuevo fenómeno “Emilia Pérez” hasta el clasicazo “Brokeback Mountain”, con paradas en “Great Freedom”, “Más o menos” o “Yellowjackets”. También suma dos documentales estreno que no esquivan preguntas difíciles: “Transuniversal” y “La verdad sobre el género fluido”. Y para los que buscan variedad sin perder foco, ahí están “Call Me by Your Name”, “Tacones lejanos”, “Víctor o Victoria”, y hasta “Rock Hudson: Solo el cielo lo supo”. No falta ni el cortometraje ni el documental deportivo. Un catálogo sin miedo a la complejidad.

AMC no se queda atrás y propone un maratón de cine con sabor clásico: “Bohemian Rhapsody”, “Burlesque”, “Tarde de perros”. Cada una, a su manera, canta libertad. Y en una línea similar, FlixOlé rescata “El cónsul de Sodoma”, porque el pasado también tiene voz y verso.

En los márgenes, pero sin pasar desapercibidos, aparecen Runtime, que dedica toda una jornada al cine queer con piezas como “Transfariana”, y Rakuten TV, que propone una colección abierta al público con títulos que no necesitan introducción: “Un hombre soltero”, “Stonewall” o “Heartstone”, entre otros.

TCM, siempre atento, desempolva la imprescindible “Ángeles en América” y suma títulos como “Philadelphia” o “The Skeleton Twins”. Es una oferta que no grita, pero resuena, con esa intensidad discreta que deja poso.

Y como cada año, hay espacio para mirar más allá. El documental “Borrados por Putin”, en La 2, es un relato necesario sobre la caza institucional al colectivo en Rusia y la desesperada migración a países vecinos. Lo que comienza como denuncia acaba siendo testimonio, y eso siempre transforma.

Si algo queda claro es que el Orgullo LGTBIQ+ en televisión ya no es una cuota ni un casillero a rellenar. Es una expresión activa, plural y combativa de lo que somos, hemos sido y seremos. Porque en 2025, ver también es resistir. Y encender la tele, a veces, puede ser un acto político con final feliz.

Atresmedia se pone al servicio del Orgullo

Con la campaña “Sirviendo Orgullo”, Atresmedia renueva su compromiso con la visibilidad LGTBIQ+ desde todos sus frentes. Recupera imágenes de series y programas icónicos como “Veneno”, “#Luimelia”, “Mariliendre” o “Drag Race España”, y las entrelaza con una narración que revaloriza lo queer como parte esencial de su lenguaje televisivo. La acción se despliega en televisión, radio y plataformas digitales, con locuciones de Jokin Castellón, Eva Soriano y Nacho Arias. Un mensaje directo, plural y con recorrido: la diversidad no es una tendencia, es una responsabilidad narrativa.