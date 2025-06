Kiko Hernández desvela la propuesta de Mediaset para recuperar a las estrellas de 'Sálvame'

Kiko Hernández ha desvelado en 'Ni que fuéramos Tentáculos' el encuentro que tuvo con un importante ejecutivo de Mediaset en la boda de Marta López, y la propuesta que le hizo respecto al futuro de los protagonistas de 'Sálvame'. Y es que le dejó caer que desde la cadena estaban pensando en rescatar a ciertos rostros, sobre todo después de la cancelación de 'La familia de la tele'. "Estaba yo donde el puesto del pulpo y se me acerca un directivo y me dice: '¿cómo estás?' Y le respondo la mar de bien. Y me pregunta: '¿te va bien?' Y yo le digo que sí que estoy feliz en 'Tentáculos' y con todo lo que he montado en Melilla", ha contado Kiko Hernández.

Del mismo modo, el colaboradora también ha compartido cuál fue la reacción que tuvo ante ese comentario. "Y me dice: 'bueno cuidado porque dentro de poco puede haber novedades' y le pregunto yo que con respecto a qué. Y me dice que: 'hombre yo no te puedo decir que todos en un momento dado volváis a Mediaset, pero si puedo decirte que algunos' y me dijo, 'entre los que tú estarías, si podríais volver'", ha compartido.

Kiko Hernández desvela su conversación con un directivo de Mediaset

Algo, ante lo Hernández le dejaba muy claro que se lo tendría que pensar bastante, sobre todo por la triste forma en la que les echaron. "Yo tengo una vida fuera ya y unos negocios en otra ciudad y un compromiso con esta productora", ha manifestado contundente el tertuliano. "Pero les dije que me llamen todas las veces que quieran y yo decidiré", ha sentenciado.

Kiko Hernández en "Tentáculos" Canal Quickie

Mientras que, por su parte, Carlota Corredera ha argumentado que haría todo lo que esté en su mano para mantenerle en su programa. "Me parece fantástico, ahora yo también voy a poner todo de mi resistencia porque yo quiero seguir trabajando contigo", ha concluido ella.