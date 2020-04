HBO Max debutará en plena crisis del coronavirus

Parece no haber límites en la guerra por la corona del “streaming” y, aún sufriendo Netflix, HBO y otras plataformas grandes crisis derivadas de la paralización de la industria audiovisual, va una nueva plataforma y se arriesga a conseguir el trono. Se trata de HBO Max, plataforma de Warner Media que, pese a que la mayoría de proyectos de la industria en otras plataformas se han suspendido por la crisis del coronavirus, ha decidido lanzarse al mercado el próximo 27 de mayo en Estados Unidos, según informa “The Hollywood Reporter".

HBO Max entrará en la batalla con 10.000 horas de programación en su catálogo, incluidos todos los capítulos de “Friends” y “Big Bang Theory”. En tan competitivo y complicado panorama, antes de la crisis que vivimos, los principales ejecutivos de Warner Media esperaban utilizar como carta de presentación una reunión del elenco de “Friends”. Sin embargo, este proyecto no se pudo filmar y, para contrarrestar, HBO Max ha decidido lanzarse al abismo con los 236 episodios del clásico de comedia, así como otros originales: “Love Life”, “On the record”, “Legendary” y “The not too late show”, entre otros.

La suscripción de HBO Max a partir de su debut en EE UU el próximo 27 de mayo mantendrá la oferta de 15 dólares al mes. Aquellos que decidan ampliar aún más su horizonte en diferido podrán disfrutar, además de los mencionados, con contenidos actuales y anteriores de HBO, incluidos “The Sopranos”, “The Wire” y “Juego de Tronos”, así como películas de WB como “Crazy Rich Asians”, “Ha nacido una estrella”, “Joker”, “Casablanca”, “El mago de Oz” y “Ciudadano Kane”.

“Nuestro objetivo número uno es tener contenido extraordinario para todos en la familia, y la mezcla de programación de HBO Max que estamos tan emocionados de presentar el 27 de mayo lo confirmará”, dijo en un comunicado Robert Greenblatt, presidente de WarnerMedia Entertainment y Direct-to-Consumer.

Y se lanzará sin remordimiento y sin temor ante la amenazante y actual crisis del coronavirus, pues aseguran que “incluso en medio de esta pandemia sin precedentes los equipos de HBO Max ofrecerán una plataforma y una sólida lista de contenido variado, de la más alta calidad y sin igual”. Ni siquiera el coronavirus puede con la ambición del “streaming”.