«Pasapalabra» arranca el diario con un bote de 100.000 euros

El 24 de junio de 2000 la audiencia conocía el que se convertiría en uno de los mejores programas de la parrilla televisiva. Nacía «Pasapalabra» en Antena 3, cadena donde se emitió hasta 2006. Un año después, el formato pasó a Telecinco, donde permaneció hasta 2019 y, ahora, vuelve a la que era su casa de manera renovada y salvaguardando el espíritu que le convirtió en un espacio icónico. A este regreso se suma, además, el de Roberto Leal, presentador que comenzó su carrera como periodista en Atresmedia y que también vuelve a lo grande al grupo que siempre ha considerado un hogar. Con esto, el andaluz (Alcalá de Guadaira, Sevilla) es el sucesor de una lista de presentadores que han marcado la historia del programa. Si fue Silvia Jato quien vio nacer al formato, también estuvieron al frente en la época de Antena 3 Constantino Romero y Jaime Cantizano. En cuanto a la etapa de Telecinco, fue Christian Gálvez el encargado de dirigir el programa. Explica Leal que Gálvez «me mandó un mensaje muy bonito y me deseó mucha suerte. Me habló del equipazo y me dio mucha alegría. Nos cruzamos un par de mensajes, fue un gesto bastante bonito por su parte. Yo le tengo mcho respeto como compañero».

Otros presentadores Silvia Jato presentó 1.188 programas Costantino Romero, 31 emisiones Jaime Cantizano estuvo a cargo de 63 programas Christian Gálvez presentó 3.292 emisiones

La misma esencia

«Pasapalabra», por tanto, vuelve a casa por todo lo alto e instalándose como plato fuerte en las nuevas tardes de Antena 3. La cadena –que también despide esta semana a la longeva serie «El secreto de Puente Viejo»– remodela su parrilla comenzando con «Amar es para siempre», a las 16:30 horas, «¡Ahora caigo!», a las 17:45, «¡Boom!», 19:00, y «Pasapalabra», en su franja clásica, a partir de las 20:00 horas. Pequeñas modificaciones para dar paso a un programa que, prometen desde Atresmedia, mantendrá ante todo la esencia que durante años ha cautivado y divertido al público. Tras el especial emitido el pasado miércoles en «prime time», «Pasapalabra» se instala hoy de forma diaria y con un bote inicial de 100.000 euros. Entre los famosos que ayudarán a los concursantes, figuran Marta Hazas, Fernando Romay, Itziar Castro, Javier Calvo, Javier Ambrossi y Gonzalo Miró.

Por su parte, la estructura del programa sonará familiar al seguidor y sorprenderá al nuevo espectador. Los concursantes comenzarán en «La silla azul», donde se responderán a preguntas alternativas cuya respuesta empiezan por la letra que tienen asignada. Tendrán 5 segundos para dar con la correcta. A continuación, comienza «Una de cuatro», prueba con la que cada equipo competirá para hacerse con el mayor número de segundos posibles. Por cada acierto, se suman dos segundos. En cuanto a la tercera fase, «La pista», el objetivo es identificar una canción dando el título exacto o cantando el estribillo, contando con cinco pistas. A esta prueba le siguen la de «Sopa de letras» y «¿Dónde están?», para más tarde pasar a la fase más característica y más querida del programa: «El rosco». Los concursantes usarán los segundos acumulados durante las pruebas anteriores para completar el panel final que les podría hacer ganar el bote del concurso. ¿Preparados? Empieza por A...