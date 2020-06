«The Head»: Crimen y aislamiento en la Antártida

Vivir durante 179 días en la estación internacional Polaris VI durante el gélido y oscuro invierno antártico, aislados y sin ver el sol, no puede traer nada bueno. Al contrario, esa situación se torna en un thriller trepidante en el que los asesinatos se suceden y donde lo más parecido al calor es aquel que desprende el cuerpo humano. De esto va, a grandes rasgos, «The head», miniserie que se estrena el 12 de junio en 30 países –en España a través de Orange TV– y en la que un grupo de investigadores –entre los que se encuentra Álvaro Morte en un elenco internacional– dejarán a un lado la lucha contra el cambio climático para descubrir al autor de los crímenes. Con guion de los hermanos Álex y David Pastor («Hogar») y bajo dirección de Jorge Dorado, la ficción cuenta con seis nacionalidades diferentes en su reparto, así como estará disponible en 15 idiomas diferentes. Una superproducción llamativa, sobre todo por la manera en que se ha realizado su rodaje.

La serie, producida por The Mediapro Studio, HBO Asia y Hulu Japón, se ha grabado entre Tenerife e Islandia. La mayor parte de las escenas se tomaron en la ciudad española, en un plató de 2.000 metros cuadrados en el que se reprodujo cada detalle y a escala real la estación internacional y la Antártida. Un trabajo minucioso del que, durante una presentación realizada ayer ante la Prensa, la valoración de los actores fue unánime. Además, no solo el entorno es complejo, sino también la personalidad de cada uno de los personajes. «Queríamos salirnos de lo predecible, no buscábamos un “blockbuster”, sino centrarnos en conocer mejor las motivaciones de sus protagonistas», explica Dorado, alabando «los guiones, no dejan nada al azar, están magníficamente escritos». Y es que «cuando encierras a unos personajes, tienes que trabajar con su psicología, el terror está en ellos, en sus errores, en sus crímenes», asegura David Pastor.

Cuestión de perspectivas

Más allá de un monstruo de cabello blanco que vaga por el Polo Sur, el villano de la ficción son los mismos protagonistas. Explica el director que la decisión fue «quedarnos con la historia realista, que los monstruos fueran los personajes», a lo que Pastor añade que «no necesitábamos fantasmas o extraterrestres, porque el drama está en las decisiones de los personajes, en los errores y crímenes que cometen». Esta diversidad requiere de un trabajo de concentración importante, pues cualquier fallo podría desmontar la trama. Explica Morte que en la serie «hay que tener en cuenta muchas perspectivas, según quién cuenta la historia, vemos la escena según el punto de vista de quién lo está contando, y eso es muy importante». Ante esto, asegura que «Jorge hizo un trabajo increíble, nos juntó desde el principio cada día, para formar parte de la escena, para que entendiéramos qué ocurría en todo momento y, aunque tú grababas a las 16:00, tenías que estar desde las 08:00 para entender toda la situación». «The Head» está dividida en varias líneas de tiempo, ya que narra el crimen a modo de «flashback», viajando entre el presente y el pasado de los protagonistas. «Todo está interconectado», asegura Ran Tellem, uno de los productores ejecutivos, aunque «no será fácil de descifrar», añade la también productora Laura Fernández. Por tanto, la ficción, con el paso del tiempo como hilo conductor, habla de personas con características reales que se encuentran aislados durante meses atemorizados por un crimen. ¿Hasta qué punto la psique humana puede ser monstruosa a causa de la falta de luz, calor y, sobre todo, libertad?