Jorge Javier Vázquez, de vuelta el 1 de septiembre

Parece ser que este año los primeros espadas de la televisión regresan a sus puestos de trabajo antes que otros años. Al menos esa es la impresión. Tras varias semanas de vacaciones, que algunos han criticado porque no ha escatimado sus costes, Vázquez ha estado en Ibiza viendo la vida pasar. Eso sí, no ha perdido su vena de periodista, ya que recientemente criticó la irresponsabilidad de algunos pasajeros de un barco: “Gente pasándoselo bien sin pensar en lo que está por venir, que nadie sabe lo que será aunque no pinta muy bien”.

A Vázquez no le va a faltar el trabajo, ya que, además de la edición diaria de “Sálvame”, se hará cargo, como viene siendo habitual de “Sábado DeLuxe” y de la vuelta de “La última cena”. como adelantó FormulaTV que también aventuró que el programa cambiaría su día de emisión: en vez del viernes, será el domingo.