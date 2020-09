Amazon apuesta en España por el documental deportivo y no descarta el directo

La plataforma audiovisual de Amazon, Prime Video, ofrece esta temporada “una apuesta muy fuerte” por los documentales deportivos, con protagonistas como Fernando Alonso, Fernando Torres, Carolina Marín o la segunda temporada de la serie sobre LaLiga, que esperan tenga “muy buena acogida” dijo a EFE el responsable de contenidos en vídeo en España, Ricardo Cabornero.

“Es muy difícil igualar en el deporte el éxito del espectáculo en vivo, pero con los primeros lanzamientos nos dimos cuenta de que tenía muy buena recepción, fuimos explorando más proyectos y nos encontramos con que coinciden ahora. Ha sido una mezcla intencionada y a la vez natural, y ahora tenemos una apuesta muy fuerte por el deporte. Nuestros datos nos confirman que tendrá muy buena acogida”, asegura el directivo de Prime Video España. El documental ‘Fernando Torres: el último símbolo’ y las series ‘Fernando’ sobre el piloto asturiano Fernando Alonso y ‘Carolina Marín: puedo porque pienso que puedo’ sobre la campeona olímpica de bádminton, son las nuevas propuestas de la plataforma, que siguen la estela de ‘Six Dreams’, la serie documental sobre LaLiga que estrenará segunda temporada, o ‘El Corazón de Sergio Ramos’.

Amazon incluye la plataforma Prime Video dentro de la suscripción general a sus servicios de comercio electrónico, que cuenta con unos 150 millones de usuarios en todo el mundo. Aunque no pudo revelar cuántos usuarios tienen en España, Cabornero admitió que este tipo de audiovisuales han atraído suscriptores a la plataforma. “Sí, lo que define a estos productos es que tienen una base de seguidores muy fuertes y no dejan a nadie indiferente. Con una ficción habrá público que tenga diferentes opiniones, otro que no le llame tanto la atención, pero con los contenidos de deportes nos damos cuenta de que hay una base de aficionados. El deporte hace sufrir, celebrar, y conocerlo fuera del terreno de juego genera mucho interés”, explica el ejecutivo de Prime Video España.

La plataforma audiovisual de Amazon ya ha entrado en las retransmisiones deportivas en directo, con un acuerdo para ofrecer 20 partidos por temporada de la Premier League inglesa, entre ellos el famoso ‘Boxing Day’, la jornada posterior a Navidad. “En otros países ya lo hemos probado, como Reino Unido o Estados Unidos, pero es un tema que no llevo yo. Siempre es una referencia interesante ver que en un país determinado funciona, pero hay que verlo país por país (...) No lo descartamos”, apunta Cabornero. Entre las funciones de este directivo están establecer acuerdos con otros productores de contenidos para incorporarlos al catálogo, como hicieron en 2018 para sumar ‘El Sabio del éxito’, el documental producido con la Federación Española (RFEF) sobre Luis Aragonés y el triunfo de España en la Eurocopa 2008. “Fue una oportunidad que surgió, un documental muy especial por las imágenes que tiene, que son inéditas”, recuerda el ejecutivo de Amazon, en referencia a las grabaciones de las interioridades del vestuario y la concentración del entonces preparador físico de la selección, Jesús Paredes, que constituyen la base de ese documental.

Amazon volverá a apostar en la próxima temporada por la selección, con una película documental que recordará el título del Mundial 2010 conseguido en Sudáfrica por la ‘Roja’ entrenada por Vicente del Bosque en la que también habrá sorpresas. “Partirá de la base de contenido súper exclusivo, que nunca se ha visto, y lo vamos a complementar con análisis y entrevistas”, anticipó sobre este título, que se estrenará antes de fin de año. Fuera del fútbol, a los contenidos de motor con Fernando Alonso o bádminton con Carolina Marín, la plataforma ha cerrado un acuerdo con la academia regentada por el doce veces campeón de Roland Garros Rafa Nadal en Manacor (Mallorca) para rodar un documental sobre los talentos del tenis que se forman en el centro.

Un proyecto que sorprende al tratarse de un centro, la Rafa Nadal Academy by Movistar, patrocinado por la multinacional española, que también tiene su propia plataforma de contendidos audiovisuales. “Ha sido acordado con ellos, que son coproductores, y habrá otro productor más. Nos destacamos por tener un enfoque muy colaborador, por eso este tipo de acuerdos que hacemos con otros medios de comunicación”, señala Cabornero, que recuerda que han hecho proyectos con otros grupos audiovisuales españoles.

“Con Mediaset anunciamos ya un proyecto sobre baloncesto, ‘La familia del baloncesto español’, junto a la Federación Española de Baloncesto, que será un homenaje a la generación de oro aunque lo hemos tenido que retrasar. Atresmedia ha producido el de Fernando Torres y el de Carolina Marín. Son socios clave, llevan décadas haciendo televisión y nuestra audiencia es diferente”, apunta. Algunas de estas producciones españolas saltarán internacionalmente: el documental sobre Fernando Torres se estrenará en España y Reino Unido simultáneamente, y el de Fernando Alonso será un lanzamiento mundial. “En el de Alonso hemos quedado tan contentos que grabaremos una segunda temporada con su regreso a la Fórmula Uno”, anticipa Cabornero.

Amazon es también propietaria de la plataforma Twitch, líder en la retransmisión de videojuegos y eSports, y una de las triunfadoras durante el confinamiento, a la que se han asomado muchos deportistas para retransmitir sus partidas y responder a preguntas de usuarios. ¿Será esta plataforma una fuente de contenidos próximamente? “Yo creo que potencialmente sí, en esto soy bastante nuevo, pero me interesa mucho utilizar contenidos de otros formatos. Hemos empezado con documentales, pero estamos súper abiertos a nuevos formatos”, finaliza el responsable de contenidos de Prime Video España.