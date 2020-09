Ana Pastor: “Los periodistas tenemos que exigir al poder que dé la cara”

En un momento en el que la sociedad exige datos claros a las administraciones, la conductora de «El Objetivo», programa de debate que vuelve el domingo a laSexta, es clara sobre la función de los medios de comunicación en declaraciones a LA RAZÓN. «La exigencia de la sociedad nos obliga a los periodistas a ser más cuidadosos, a no relajarnos y a recordar que al poder siempre hay que exigirle que dé la cara, que explique sus decisiones y que ofrezca todos los datos. No contribuir a la polarización y los mensajes de odio ayuda a que estemos a la altura».

Y precisamente para que el poder dé la cara, Ana Pastor preguntará este domingo al ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre la pandemia. «Nos acompañará en plena segunda ola, con los colegios en marcha, a unas horas de que Madrid haya anunciado nuevas medidas y en la semana en la que por fin ha habido reunión entre ambas administraciones. Además van a preguntarle en directo ciudadanos afectados directamente por la crisis sanitaria y económica de la Covid» .

El espacio de laSexta llega con novedades como un nuevo formato dentro del programa llamado «Tenemos que hablar» . «Vamos a sentar juntos a dos políticos o personas relevantes que aparentemente no comparten muchas cosas pero que pueden dialogar o debatir sobre lo que está pasando. Creemos que es un buen momento para apostar por la conversación y el entendimiento frente a la polarización que está marcando la vida pública de nuestro país», indica la periodista.

Un entendimiento que Pastor también reclama a los líderes políticos. «El principal reproche que se le puede hacer a nuestro Gobierno es lo mucho que tardó en reaccionar cuando Italia, no digamos China, estaba siendo arrasada por la Covid. Personalmente me habría gustado además más reuniones del presidente con líderes de otros partidos. Esto no va de Sánchez, Casado o Torra. Va de España y su gente» .

La labor de los medios de comunicación es informar y exigir explicaciones a los dirigentes, algo que para Ana Pastor ha sido difícil durante esta crisis por la falta de claridad del Ejecutivo de Sánchez. «El Gobierno siempre dice que ha hecho un esfuerzo en el número de comparecencias públicas, pero no siempre se ha dado información clara en ellas. Creo que debería haber sido más claro en el tema contratos y en los famosos comités de expertos. Las decisiones las toman los políticos, pero si están asesorados, los ciudadanos debemos saber quiénes son esos expertos o asesores» .

Recibir una información sesgada también influye en la opinión que los ciudadanos tienen sobre los medios de comunicación o los programas de televisión. Un descrédito que no se corresponde con la realidad, según Ana Pastor. «Durante muchos años la sociedad ha situado a la prensa cerca del poder y si ha sido así es porque no hemos sabido defender nuestro papel de ser quién vigila al poder. Creo que en todos los medios, te gusten más o menos, hay periodistas que no han olvidado ese papel» .

En una era en las que las fake news se hacen virales en segundos, la conductora de «El objetivo» recuerda que hay que saber filtrar la buena información y no caer en compartir todo lo que te llega al móvil sin saber primero si es cierto.

Pero, ¿cómo saber si es falso? «Hoy en día hay maneras de comprobar si te la están colando y si no sabes o no puedes saberlo consulta con el equipo de verificación de Newtral que tiene un servicio a demanda en todas las redes, incluido un numero de WhatsApp», aconseja.