«Tu cara me suena», más imprevisible que nunca

La Covid-19 paró el mundo entero. También la grabación del programa de Antena 3 «Tu cara me suena», que vuelve mañana después de ocho meses en blanco. Un pause inesperado que ha hecho posible un reencuentro único. Así nos lo relata el presentador del espacio, Manel Fuentes: «Nos vamos a encontrar lo imprevisible. Nunca antes habíamos vivido algo así. Cortar durante ocho meses. Lo hemos visto con la Liga de Fútbol. Antes de la pandemia parecía que iba a ganar uno y luego lo ha hecho otro. Aquí todo puede pasar. Sí es verdad que se nota todo ese sentimiento y el pesar que nos ha dejado la pandemia en un punto más de querer comunicar y transmitir en las actuaciones. A todos nos ha tocado este maldito bicho, si no es por un familiar cercano, lo es en la situación económica. Hay más voluntad todavía de ponerle alegría a una vida complicada».

Finales en directo

Mario Vaquerizo, Belinda Washington, El Monaguillo, Rocío Madrid, Cristina Ramos, María Isabel, Nerea Rodríguez, Jorge González y Gemeliers son los participantes que volverán a meterse en la piel de conocidos artistas nacionales e internacionales. Los concursantes de la octava edición del programa volverán a pasar por el clonador para intentar coronar la cima del ranking de puntuaciones.

Sorpresas y la mejor versión de cada uno es lo que espera. «Cada año es un viaje en el que todos los participantes tienen alguna noche o algún momento dulce. Sí puedo decir, sin dar nombres, que en el tramo que estamos grabando ha habido una actuación tan impactante que no había visto nada igual en ocho años. Así lo cuento porque me pareció impresionante. Con este parón de ocho meses es curioso, porque los que estaban muy bien igual ahora lo están menos, y los que no apuntaban maneras se disparan. Es un viaje que el espectador va a seguir, porque de hecho las finales se van a emitir en directo», afirma Manel.

Imagen promocional de la vuelta de "Tu cara me suena"

Un formato que celebra este año su octava edición. «El formato más allá de la explicación tiene alma y eso es difícil de explicar. Cuenta con muchos puntos de conexión con el público. Y seguimos trabajando para que así sea año tras año. ¿Es un concurso de imitación? Sí, pero también es un show imprevisible. Son famosos, pero también son concursantes y personas con sus fragilidades que les van pasando cosas», recuerda el presentador.

Mañana a las 22:00 horas será el regreso con todas las medidas sanitarias que impone la Covid-19: «La vuelta ha sido pensando que el espectador se merece lo más parecido a lo que tenía antes. Nos hemos hecho muchos PCR, hemos llevado las mascarillas hasta el último momento, solo nos las hemos quitado en el escenario y los que salimos en pantalla, pero luego lo hemos dado todo». Manel Fuentes no estará solo, vuelve acompañado por el jurado, en el que estarán presentes Carlos Latre, Lolita, Chenoa y Ángel Llàcer, encargados de hacer las valoraciones del trabajo de los participantes cada semana.