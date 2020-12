Cuatro talentos han aclarado sus voces y soltado los nervios antes de subir al escenario ante millones de espectadores que podrán ver y juzgar esta noche a las 22:00 horas en Antena 3 quién es «La Voz» de España. Y como buen fin de fiesta por todo lo alto el programa que presenta Eva González tiene preparada un auténtico macroconcierto en homenaje a la música con actuaciones especiales, invitados, guiños a los coaches y más sorpresas.

No sabemos si los cuatro finalistas de «La Voz», Curricé, Paula Espinosa, Johanna Polvillo y Kelly, están más o nerviosos que los propios coaches, Laura Pausini, Antonio Orozco, Alejandro Sanz y Pablo López, aunque estos dos últimos no consiguieron que ninguno de sus talents llegasen hasta la final. La que sí está emocionada es su presentadora que le confiesa a LA RAZÓN que «tenemos un ’'galón’' en toda regla. La final tiene todos los ingredientes que tiene que tener una gran final, con un gran programa y un gran formato como es ’'La Voz’'».

«Pablozco» y KLPSO

Sobre los finalistas destaca que son «unas grandísimas voces porque sólo hay que ver eso, los cuatro que ha llegado a la final». Para Eva González cada uno representa una personalidad distinta dentro de la interpretación musical, lo que serán sus propias bazas para ganarse a los coaches y a los espectadores. Johanna Polvillo, una joven de origen humilde que ansía que la música le dé una segunda oportunidad, «creo que es la fragilidad. Es una niña muy tímida, pero que en el momento en el que abre la boca demuestra que tiene una grandísima voz, una potencia... que es una maravilla», comienza la presentadora, que destaca el «sentimiento» de Paula Espinosa, la talent canaria de 19 años que estudia astrofísica, y que Kelly, la educadora social y vocalista de «Koers» es «ritmo, sabor y personalidad». En cuanto a Curricé, un productor con su propio estudio de música y más de 400 mil seguidores en redes sociales, opina que «es un tío súper original. No conozco a ningún artista que cante como canta él y que haga lo que hace».

Este jueves en su visita a «El Hormiguero 3.0», la veterana presentadora también adelantó que aunque hay dos coaches que no presentan a ningún finalista, no se van a quedar con las manos cruzadas. Así, la italiana Laura Pausini tomará la decisión de unificar equipos y «Pablozco» será el equipo de Pablo López y Antonio Orozco y Sanz y ella serán aliados. En cuanto a las sorpresas de esta noche habrá para todo el mundo, no sólo para los concursantes o los espectadores, si no que «tenemos una sorpresa para los coaches que van a flipar –nos avanza Eva González–, porque recordamos un poco su inicio en la música y ellos no se lo esperan». Y también habrá actuaciones estelares de lo que González llama «gente buena» y «los mejores artistas de este país», como Aitana, Mala Rodríguez, Vanesa Martín, Sebastián Yatra, India Martínez, Beret y Bebe.

Pero el escenario no permanecerá vacío mucho tiempo y también habrá sitio para que los coaches se pongan las pilas. «Antonio Orozco interpretará ’'Entre sobras y sobras me faltas’', que para mí es una canción muy especial por haber hecho el videoclip», explica la presentadora de «La Voz», que también nos adelanta la interpretación de «KLPSO» de Pablo López, y el dueto de Laura Pausini, «que tiene una actuación muy chula con Bebe». Lo que verdaderamente ha levantado mucha expectación es la actuación que unirá a Alejandro Sanz y Pablo López al piano en esta final. «Es para poner los pelos de punta a toda España, que es un homenaje a Pau Donés con la canción ’'La quiero a morir’'» que Sanz había cantado hace años con el líder de Jarabe de palo fallecido este año.

Un fin de fiesta a la altura del talent show de la temporada que tiene una media de 18,2% de cuota y enamora cada semana a más de dos millones de espectadores.