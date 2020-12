La gala de ayer de ‘La Casa Fuerte’ estuvo protagonizada por la propuesta sexual que le hizo Tom Brusse a Marte Peñate y a Samira Salomé, algo que no sentó bien a Sandra Pica.

En el último programa se emitieron unas imágenes en las que conversaban Samira, Marta y Tony Spina sobre Tom. En dicha conversación, Marte dijo: “A Samira y a mí nos llegó a decir que nos fuéramos a la casa los tres para pasarlo bien”. Posteriormente durante la gala, presentes todos los concursantes, Marta explicó que Tom les propuso en broma hacer un trío: “Yo le pregunto si iba en serio y él me dijo que todo era broma. Pero es cierto que, soltarla, la soltó”, aseguró la canaria.

Además, la expareja de Lester reveló que Tom le había llamado para proponerle que se fuera a vivir con él: “Él me llamaba directamente para no dejar pruebas. Tengo grabadas sus llamadas. Me decía que nos podíamos ver y que nos fuéramos a Marruecos. Que si me veía viviendo con él”, explicó.

Así reaccionó Sandra a la noticia

Durante la gala, también se emitieron las imágenes del momento en el que Marta le contó en privado a Sandra lo sucedido: “Cuando te dije que no me creí lo de Samira, fue porque también me estaba tirando las puntas a mí, él intentó tener algo conmigo. No te lo conté porque no sabía en qué momento estaba tu relación”, afirmó.

Marta prosiguió: “Tom me propuso que me fuera a un piso con él y yo le dije que no porque iban a estar entrando y saliendo muchas mujeres. Él me dijo que podíamos llegar a un entendimiento y estar juntos”.

A esto, Sandra respondió entre lágrimas: “A lo mejor él no lo hizo con doble intención. A mí no me da igual sentirme como una mierda, desvalorada, fea, a mí no me da igual todo eso. ¿Tú sabes el complejo que estoy cogiendo en esta casa? Estas cosas que me venís a contar me hacen sentir así”, le reprochó.

Y Marta le dijo: “Tú no eres tonta y sabes lo frío que fue con Melyssa. Si allí fue frío con alguien que le suplicó que no le hiciera daño, no pretendas que no sea frío contigo. Hablando con Samira até mil cabos porque nos llegó a decir a las dos que nos fuéramos a su casa a pasarlo bien los tres. Yo ya no tengo ni idea de quién es Tom y no serás la primera mujer que se lo crea, ni la última seguramente”.

Sandra defiende a Tom

Ya, durante la gala, Sandra optó por defender a Tom: “Yo siempre le he dicho a Tom que sus bromas a veces la gente las quieren malinterpretar porque no se lo quieren tomar como una broma”. Jorge Javier le preguntó a Sandra si cree que la propuesta de Tom no fue solo una broma y detrás había intenciones sexuales: “Yo, desde la primera vez que hizo la broma televisivamente de hacer un tío, como yo estaba presente, vi que era una broma. Sinceramente no me lo creo”.