«La Voz senior»: homenaje al talento con canas

La edad es experiencia, las canas aprendizaje y las arrugas son las huellas de una vida. El respeto hacia nuestros mayores es una necesidad, así como lo es brindarles la oportunidad de cumplir un sueño. No por ser más viejos tienen menos derecho de fantasear o menos talento que demostrar. Por ello, se agradecen formatos como «La Voz Senior», programa producido por Atresmedia TV en colaboración con Boomerang TV que se estrena esta noche con la máxima de «mejor tarde que nunca» y la premisa: «Esta Navidad, más que nunca, necesitamos que sus sueños se cumplan».

«Ese dicho de que hay que morir joven lo más tarde posible es algo que se ve perfectamente con ’'La Voz Senior’'», dice Rosana, una de las coaches de esta temporada junto con Antonio Orozco, Pastora Soler y David Bustamante. Asegura este último que el público, además de ver un grandísimo espectáculo, va a ser testigo en esta edición «de la justicia de la vida, de aquellas personas que quieren demostrar a sus hijos o a sus nietos quiénes quieren ser». «Ahora que vivimos un tiempo de cambio, donde existe la intención de que haya un equilibrio entre mujeres y hombres, ver a una mujer que nunca se ha subido a un escenario, porque en su época no estaba bien visto por su padre o marido, pone la piel de gallina», explica Bustamante. Asimismo, Orozco afirma que «he vivido diferentes formatos de ’'La Voz’', pero de alguna manera los más jóvenes de todos los concursantes están en este». «La Voz Senior» pretende demostrar, de nuevo, «que la ilusión no tiene edad y la música tampoco, que si multiplicas música por experiencia, el resultado es este programa», asegura Rosana. De hecho, la cantante canaria no puede resumir mejor la filosofía del programa de Antena 3: «En ’'La Voz Kids’' está la persona por delante del músico, en ’'La Voz’' el músico por delante de la persona, y en ’'La Voz Senior’', están ambos fusionados. Cuando eso se da, uno descubre realmente lo que es el amor por la música, lo que es ser música».

Gran calidad vocal

Los coaches no estarán solos, sino que, siguiendo con la tradición del programa, contarán con asesores. Mientras que Pitingo entrenará a los concursantes junto a Bustamante, Cami será la asesora de Orozco, Álex Ubago trabajará con Rosana y David DeMaría será la mano derecha de Pastora Soler.

«La única forma de eliminar el miedo de tu vida es enfrentándolo», asegura Orozco, «el acto de fe de muchas de las personas que vienen a este concurso es desafiar a su miedo». Tanto coaches como asesores animan al público a verse reflejado en unas historias que prometen emocionarnos, así como subrayan que nunca es tarde para subirse a un escenario. De hecho, «somos nosotros los que realmente aprendemos de los concursantes, es algo mágico, especial, con momentos muy emocionantes y de una gran calidad vocal, porque hay unas voces que dan sentido al nombre de este maravilloso formato», explica Bustamante. «Yo animo a aquel que, si quiere ser feliz, si sueña, si sabe lo que tienen dentro, que derribe la puerta, porque merece la pena pasar miedo a veces», concluye.