Belén Esteban recomienda pijama, croquetas y Prime Video para Nochevieja

Ha sido inesperado, pero no por ello menos espectacular, ver el anuncio de Amazon Prime Video que ha hecho la colaboradora de “Sálvame”, Belén Esteban. En él, se ríe de si misma haciendo alusión a varios tópicos sobre su propia persona y sus frases.

La pieza, titulada “Una Navidad al estilo Belén Esteban”, muestra la casa de la celebrity con fotos personales en las que también aparece Jorge Javier Vázquez. En un entorno totalmente blanco y azul, Esteban bromea con que “¿ni en Navidad me vais a dejar tranquila?” mientras decora el árbol navideño y recomienda que en estas fiestas “hay que quedarse en casita”.

Esteban y el icónico pijama

Para aquellos que se agobian “con el qué me pongo”, les recomienda su famoso pijama de print animal, que tiene un sitio privilegiado en una vitrina. Recomienda el menor movimiento posible: “Mira, os tumbáis así, en el sofá, os ponéis una serie de Prime Video” (pronunciando en español) y una voz en off intenta corregirla: “Belén, que no se dice “prime” que se dice “praim”...

A la hora de la cena, la alternativa al tradicional marisco que ofrece Belén Esteban abriendo un tupper, “te haces unas croquetas, que ¿a quién no le gustan?”. Como colofón advierte de que no pongamos en riesgo a las familias: “Que ya sabéis que yo por la mía, ma-to”.