“Tu cara me suena”: la final más especial y esperada

Los espectadores no han querido perderse ni un solo minuto de la edición de este año de «Tu cara me suena» a pesar de que ha sido especial por el momento histórico que nos ha tocado vivir y que ha complicado la producción de cientos de programas de televisión por la pandemia de coronavirus. Esta noche a las 22:10 horas, Antena 3 emitirá en directo la gran final de la octava edición de este talent show en el que el público decidirá quién ha sido el mejor concursante entre los cinco finalistas: Jorge González, Nerea Rodríguez, Gemeliers, Rocío Madrid o Cristina Ramos.

«Esta edición es especial y no vamos a olvidarla nunca», nos confiesa Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia, que aclara que, a pesar de que «la crisis sanitaria nos obligó a parar seis meses y en el regreso hemos tenido que introducir protocolos de seguridad y prevención frente al Covid en un equipo muy numeroso», el programa ha reconectado inmediatamente con su público fiel y cerrará con la gala final la edición sin duda más espectacular del programa que presenta Manel Fuentes. Ferreiro matiza que su éxito es innegable, «uno de los pilares del entretenimiento de Atresmedia. Es un formato que demuestra su transversalidad, eficacia y capacidad de sorprender al espectador temporada tras temporada», además de ser «un formato reconocido por crítica y público, creado en España y exportado a más de 50 países en todo el mundo».

Invitados de primera

A lo largo de estos meses hemos podido comprobar gala a gala, y actuación a actuación, que se trata de un formato con mucha vigencia en la programación, con casi 2,5 millones de espectadores de media, y que cuenta con «un casting fantástico, que, además de su empatía y sentido del humor, ha demostrado su evolución artística en todos estos meses», analiza Carmen Ferreiro. Y la gala final no será una excepción. Los cinco concursantes que competirán por ser el mejor ya han elegido los artistas que encarnarán y las apuestas están muy reñidas: Jorge González, Cristina Ramos y Nerea Rodríguez tienen 294 puntos cada uno, los Gemeliers, 272, y, por último, Rocío Madrid cuenta con 253. Para la traca final, Ramos interpretará «This is me», de la película «El gran showman»; Rodríguez no ha desvelado el tema, pero se meterá en la piel de Christina Aguilera; González hará de Antonio Orozco con «Héroe»·; Madrid se las verá con un tema de Mecano y los Gemeliers serán ambos Alejandro Sanz. También los invitados serán especiales en este cierre del talent: el presentador de «Pasapalabra» Roberto Leal, Samantha, Antonio Orozco y Yolanda Ramos.

Esta gala se transformará seguramente en un homenaje a la música, que nos ha acompañado durante la crisis del coronavirus, también al público, que premia cada día los esfuerzos de la cadena de Atresmedia por emitir el mejor entretenimiento. «El balance del 2020 en el entretenimiento de Atresmedia es muy positivo. ’'Tu cara me suena’', ’'Pasapalabra’', ’'La Voz’', ’'El Hormiguero’' y ’'Mask Singer’', por poner sólo unos ejemplos, lideran sus respectivas franjas y demuestran el compromiso y la fuerte apuesta de Atresmedia con el género», añade Ferreiro.