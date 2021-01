“Tu cara me suena 8” ya tienen sus 5 finalistas y el triunfo de Rocío Madrid

En la vuelta del mítico programa de entretenimiento de Antena 3 “Tu cara me suena 8″, que retomó sus entregas después de un largo parón obligatorio por la pandemia avanza posiciones y ya cuenta con sus 5 finalistas. La entrega de Antena 3, presentada como siempre por Manel Fuentes, tuvo su dosis de emoción hasta el final, a pesar de que fue la ex colaboradora del programa “Crónicas Marcianas”, Rocío Madrid quien acabó siendo la triunfadora de la noche y la cuarta clasificada para la final con la interpretación que hizo de LP en 2016 a través de su tema Lost on you.

En el programa anterior Jorge González ya se había ganado el primer puesto para la final, con lo cual estaban en juego los cuatro restantes. Se hicieron con ellos Cristina Ramos, Nerea Rodríguez, Gemeliers y Rocío Madrid.

Sin embargo, la cosa estuvo reñida, como el mismo Manel Fuentes admitió. Tanto como que el segundo y tercer puesto empataron y la quinta no se clasificó por un solo punto, es decir que María Isabel, Belinda Washington, Mario Vaquerizo y El Monaguillo se quedaron a las puertas, dejando atrás momentos brillantes.

Los Gemeliers también han sido una de las actuaciones más esperadas. Daniel se metió en la piel de Maluma y Jesús de The Weekend para imitar su premiado y criticado tema Hawai y conseguir así el tercer puesto.

Nerea Rodríguez, segundo puesto con Lucie Silvas

Nerea se ha enfrentado a la interpretación de Lucie Silvas con su tema What you’re made of de 2004. Frente al piano ha interpretado la canción que le ha dedicado a su hermana.

Cristina Ramos y Blas Cantó, el gran momento

A Cristina Ramos le había tocado “traer a un amigo” para imitar la actuación que hizo Celine Dion junto a Josh Gorban en 2008 con el tema ‘The prayer’ y lo hizo con Blas Cantó en uno de los mejores momentos de la noche.

Puntuación reñida

Jorge González (ya clasificado),

Cristina Ramos (294) ha empatado con Nerea Rodríguez en el segundo lugar

Gemeliers (272) han quedado en tercer puesto

y cuarta finalista Rocío Madrid (253).

María Isabel (252)

Belinda Washington (242)

Mario Vaquerizo (222)

El Monaguillo (187).