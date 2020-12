Atresmedia, la televisión de 2020

Los españoles estamos a punto de despedir uno de los peores años de nuestra Historia reciente. La crisis del coronavirus nos ha afectado como sociedad y como personas. Durante estos meses la rutina de sentarse frente al televisor como núcleo familiar se ha convertido en el verdadero descanso diario, tras un día de teletrabajo, confinamiento o centro de salud. La televisión nos ha acogido como refugio, como desahogo y bálsamo y hemos entregado casi cuatro horas diarias de nuestra vida al compromiso con la calidad, la información, la formación y el entretenimiento. Ahí ha estado el grupo Atresmedia TV, adaptándose al cambio y generando contenidos en los que poner nuestras preocupaciones e ilusiones. Fruto de ese diálogo entre televisión y espectador, el grupo audiovisual cierra este año como el único que crece, afinando en el «prime time» y con Antena 3 como líder absoluto de informativos, laSexta encadenando siete años de dominio absoluto sobre su competidor y con sus temáticas en datos históricos.

El 26,3% de la audiencia se mantuvo en 2020 con Atresmedia TV, convirtiéndolo en el único grupo televisivo que crece en el año, frente al descenso de sus competidores, subiendo al 27,8% en target Comercial. El dominio en la franja de «prime time» durante los últimos cuatro meses del año, registra un 26,3%, y un 27,9% en el target comercial, el más apreciado para los anunciantes. La franja estelar y la mañana (26,1%) son su mejor valor, junto a la sobremesa (28,8%), su auténtico liderazgo. Una media de 22 millones de espectadores (48,6% de la audiencia) han pasado cada día por las cadenas del Grupo.

El año de la información

Antena 3, con un 11,8%, es igualmente la única cadena que crece en 2020 entre las grandes televisiones y lo hace especialmente en «prime time» hasta el 12,8%, su mejor dato en la franja de máximo consumo desde 2017. La cadena ostenta el liderazgo absoluto en los últimos cinco meses del año. Cada día, 14,5 millones de personas han contactado con la cadena, frente a los 13,2 millones de su competencia directa. En este año en el que la información es el bien más preciado, Antena 3 consiguió que sus espacios informativos hayan sido líderes absolutos, por tercer año consecutivo y con hitos que no se daban en más de una década: Antena 3 Noticias es la oferta informativa líder con su mejor cuota en 11 años (16.5% de «share») y la más vista con su mejor dato en miles en 12 años (más de 2,3 millones de espectadores de media). El complemento perfecto es el espacios informativo «Espejo Público», que gana espectadores hasta sumar 463.000.

Pero los espectadores, a la vez que información veraz y contrastada necesitaba dosis de entretenimiento, y no tuvieron que cambiar de cadena: «Pasapalabra» es el nuevo líder absoluto de las tardes, superando con regularidad los 3.000.000 de espectadores; «Mask Singer» se convirtió en el mejor estreno de entretenimiento desde 2012; y «El Hormiguero 3.0», es el programa diario más visto de la televisión. Completan el éxito «La ruleta de la suerte», «Tu cara me suena», «La Voz»,, «Ahora Caigo», «Boom»... En el terreno de la ficción, Antena 3 cuenta con las series más atrevidas e innovadores, como «Veneno», estrenada en Atresplayer Premium», líder absoluta con una media del 16,7% y 2.465.000 espectadores en su doble entrega de estreno emitida en abierto. Por su parte, «Mujer» es líder en su emisión (16,1% y más de 1,8 millones de espectadores), Concluye el año con otro gran éxito en el género con «Mi hija», mejor estreno de una serie desde junio de 2019. «La Valla» consiguió una media de cerca de 1,3 millones de espectadores. De las series diarias, «Amar es para siempre», con una media de cerca de 1,3 millones, vuelve a ser la ficción más vista cada tarde en la televisión.

También ha sido un gran año para laSexta, con un 7% en 2020, que encadena ya ocho años consecutivos liderando sobre su directo competidor, Cuatro (5,5%). En la franja estelar, acumula 11 años seguidos de victorias sobre su rival (6,3% vs 5,8%). También está por encima en target comercial, tanto en total día (8,1% vs 6,1%) como en «prime time», (7,2% vs 6,7%). Programas diarios, como «Al rojo vivo» (superando el millón de espectadores de media), y «laSexta Noticias» en su año más visto (más de 1,2 millones de espectadores) , el crecimiento imparable de «Aruser@s», tercera opción absoluta de la televisión, por delante de la cadena pública, reuniendo a más de 400.000 espectadores, y «El objetivo de Ana Pastor» que sube (6,7% y 1.171.000 espectadores) y alcanza su mejor resultado en dos años, han logrado sumar una mayor audiencia acumulada a diario respecto a su directo competidor. Durante 2020 han pasado cada día por laSexta una media de más de 12,2 millones de espectadores.