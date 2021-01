Pablo López llega con“Unikornio. Once millones de versos para ti” a“Sesiones movistar”

El próximo viernes, Pablo López llega al estudio de ‘Sesiones Movistar+ ’ para ofrecer un concierto irrepetible en el que presentará las canciones de su nuevo álbum, ‘Unikornio. Once millones de versos después de ti’.Con su inseparable piano interpretará Mariposa, Mama No, Tempo, KLPSO y su single, La niña de la linterna. Tampoco faltará su tema El Patio del álbum ‘Camino, Fuego y Libertad’ y sorprenderá con una particular y personal versión de Barco a Venus, del inolvidable grupo Mecano. Además de emocionar con su recital, Pablo López lo hará también con sus palabras, ya que hablará con Arturo Paniagua de la pasión y el amor que siente por la música, algo que le define como artista y como persona.

Tercera temporada

La tercera temporada de ‘Sesiones Movistar+’ continuará con la participación de Juno (Zahara y Martí Perarnau), Combo Paradiso (la nueva formación compuesta por Juan Zelada, Julián Maeso, Adrián Costa y Alberto Anaut), María José Llergo o Nil Moliner, entre otros. Además, en las próximas semanas conoceremos a los dos últimos ganadores (y a los padrinos) del concurso ‘Sesiones Movistar+ Rookies’.

‘Sesiones Movistar+’ se emite los viernes a las 22:00h en Movistar CineDoc&Roll.