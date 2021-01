«Deudas», la perdición de Carmen Maura

«Deudas» aterriza hoy en la plataforma de pago Atresplayer Premium antes de que lo haga en el prime time de Antena 3. La serie, dirigida por Daniel Écija, cuenta con un reparto de lujo y un ritmo trepidante que da cuenta de una comedia gamberra y por momentos rocambolesca. Carmen Maura y Mona Martínez son las dos mujeres súper protas, que sostienen a su vez a las dos familias que tendrán no pocos problemas. «Nos vamos a encontrar con el disparate, la diversión y algo diferente a lo que suele tener una comedia. Y un elenco de actores buenísimo». Mona es, sin duda, la mala malísima a lo largo de toda la serie. No tiene una idea buena. Así nos lo cuenta Carmen Maura, «Pepa Carranza», de ahora en adelante en «Deudas» para todos ustedes: «Somos dos familias, los ricos, que son ellos, y los pobres, que me ha tocado a mí. En realidad, yo no tengo problemas de dinero hasta que muere mi marido, que es el comienzo de la serie, y me doy cuenta de que nos ha dejado deudas y me entero de cómo va la cosa. Tengo cuatro hijos que son maravillosos, un poco macarras y fuera de la ley, pero muy majos. Y ella, (por Mona) vive en un casoplón a las afueras de Vicálvaro, (nosotros en el centro) tiene un hijo al que le hace la vida imposible y la verdad es que está maravillosa como actriz porque tiene mérito hacer creíble todas las cosas que hace y dice. Como la he sufrido tanto en el rodaje, el día que la vi fuera, con su melenita, uff, qué descanso me dio, que gusto. ¡Grabando la he dado hasta patadas!», confiesa la actriz.

Caracterización

Lo cierto es que el personaje de Mona es enrevesado y disfruta haciendo el mal: «A veces te planteas dudas incluso de si tienes que componerlo físicamente, si hay que subirle la edad, pero me he dejado llevar mucho por la dirección, que son los que han creído que podía hacerlo, y los compañeros».

Salva Reina y Javi Coll también se encuentran en el elenco de actores de esta comedia disparatada de ritmo vertiginoso.

«Es una serie loca, decarada y canalla», nos cuenta Salva Reina. «Nos hemos echado muchas risas tanto leyendo el guion como ensayando o grabando, nos ha dado margen para improvisar, intentar hacer gags, proponerlos, ha sido una gozada», dice Javi Coll, que forma parte del «lado oscuro», la familia de la Vega, la mala que le complica la vida al resto. «Sí, yo formo parte del lado oscuro, pero os digo que en esta serie os vais a reír tanto con los buenos como con los malos».

Y ese es el quid de la cuestión, que entre la comedia sobresale como punto de encuentro de las tramas la maldad: «puede parecer costumbrista, pero a la vez es rompedora porque los hay malos muy malos, algunos buenos que no son tan buenos, y luego ocurre que hay muchas tramas que se cruzan, se abren unas y se cierran otras». Con lo que antes de que hayas salido de un lío hay otro montado.

A pesar de ello, Pepa, o lo que es lo mismo Carmen Maura defiende a sus hijos: «son lo mejor de la serie». «Trabajar con ella sí que ha sido un privilegio. Imagina que estás en casa, te llaman para una serie, preguntas quién es la protagonista y resulta que es Carmen Maura. Es total», recuerda Salva Reina.

Son buenos tiempos para la comedia, de algo menos de una hora de duración cada capítulo y como dice Javi Coll: «Hacer reír, que sea además con lo que tú te ganas la vida, es un privilegio. Que las personas puedan pasar un buen rato creo que después de un médico es de las mejores cosas y más en estos tiempos tan oscuros poder dar un poco de luz es maravilloso».