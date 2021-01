El gigante del audiovisual Disney+ sigue agrandando la familia, o mejor dicho, su universo. Star se estrenará con más de 40 series de televisión, entre ellas 4 StarOriginals en exclusiva, y 250 películas, e irá incorporando al servicio nuevos títulos cada mes.

Los títulos que estarán disponibles en Disney+ en España incluyen el thriller policíaco Big Skydel visionario creador David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing); la serie Con amor, Victor, el spin-off de Con amor, Simon escrita por los guionistas originales de la película; y la comedia de animación para adultos Solar Opposites, co-creada por Justin Roiland (Rick y Morty) y Mike McMahan. Como también la serie dramática Helstrom. Otros proyectos que se estrenarán en 2021 serán las series Dopesick y The Dropout, el nuevo contenido de las Kardashian Jenners.

INOLVIDABLE. Los visitantes del Parque Paramount podrán vivir el relato de la película Titanic

Para los más nostálgicos Star incluirá también series de televisión tan populares como Anatomía de Grey, 24, Buffy, cazavampiros, Expediente X, Perdidos (Lost), Padre de familiao Modern Family. Además, en el apartado de películas contará con «el pack de las películas de los domingos», con PrettyWoman, Braveheart y Titanic. También apostará por míticas sagas como Alien, Jungla de Cristalo Deadpool1 y 2.

Pero este nuevo producto de Netflix también rescatará producciones Españolas que se han visto lastradas por la pandemia. ‘El Plan’, la película española protagonizada por Antonio de la Torre y Raúl Arévalo contará con una segunda oportunidad en esta plataforma. La película se estrenó en febrero de 2020 y tuvo un corto recorrido en cines debido a la irrupción de la pandemia. ‘El Plan’, dirigida por Polo Menárguez y producida por Nacho La Casa, opta además al premio especial de los Feroz y en los Goya al mejor sonido.