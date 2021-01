Manu Sánchez: «Me siento titular en la Champions de los informativos»

La noche del 6 de enero de 2021, la borrasca Filomena empezaba a soltar sus primeros copos de nieve sobre Madrid, y Manuel Sánchez Fernández, presentador de los deportes de Antena 3 en dos ediciones decidió quedarse a dormir en un hotel cerca de los estudios de televisión de Atresmedia por miedo a no poder llegar a tiempo al informativo. «Fue una gran noche. Si alguna vez escribo mis memorias, eso merece un capítulo o un capítulo de honor», explica el periodista a LA RAZÓN sobre la noche que precipitó su paso a dirigir y presentar el informativo matinal de Antena 3. Todo se aceleró sin llegar a pasar de la recepción, porque como nos cuenta «estaba justo pidiendo la habitación cuando empiezan a llegar mensajes de lo que estaba sucediendo en Washington». La tormenta perfecta empezaba a formarse sobre Manu Sánchez, que subió a su habitación para ver «lo que Vicente Vallés estaba haciendo junto con José Ángel Abad, que fue toda una lección de periodismo y de televisión en directo».

Y ya está. Es todo lo que necesita un periodista de raza: «Empezó la sangre a correr a mucha más velocidad por mis venas». Y aunque su debut sustituyendo a Alejandro Dueñas en la dirección de los informativos del matinal todavía no estaba anunciado se atrevió a hacer unas llamadas, «algún tira y afloja, y al final Santiago González decidió que era el momento oportuno para precipitar el estreno». Una turba de miles asaltaba el Capitolio de los Estados Unidos, y para por la mañana ya había conseguido la bendición de dos maestros: «Me puse en contacto con mi amigo Vicente Vallés y le dije ’'oye me tienes que ayudar con esto; no sólo vamos a hablar tú y yo del Atleti. Me tienes que contar cómo ha sido tu experiencia”. Además lo cruzamos un poco con con José Ángel Abad desde Washington. Y quedó estupendo».

Un periodista de raza

Así los espectadores se encontraron con el que había sido el presentador de los deportes durante años, sentado y presentando el informativo matinal la mañana del 7 de enero, con la experiencia de 30 años haciendo televisión. «Era joven, me gustaba viajar y el deporte. Me encantaba estar en los sitios donde sucede la noticia y eso en la sección de deportes era mucho más fácil», desvela Sánchez, que asegura que «no me sentía mal cuando me llamaban periodista deportivo, por ejemplo, en charlas en la facultad, colegios o institutos». Manu Sánchez cita aquí una de sus máximas: «Me gustaba decir que un periodista deportivo es un periodista, y un periodista le cuenta a la gente las cosas que le pasan a la gente». Lo dice consciente de que en esta su última etapa en los deportes de Antena 3, «el giro que se le ha dado» la ha convertido en líder de la información deportiva en nuestro país.

Manu Sánchez reconoce el valor de la experiencia de la que ha gozado en Antena 3 compartiendo mesa con los que considera «mis maestros», grandes nombres del periodismo español: «Matías Prats es que es de la familia. Siempre lo digo porque he trabajado mucho en la Champions con él y en el Mundial y Juegos Olímpicos… Pues al final es un referente. Pero es un referente él y lo es Vicente Vallés, Olga Viza, Pedro Piqueras, Lourdes Maldonado, Manuel Campo Vidal, Ernesto Sainz de Buruaga, Rosa María Mateo y hasta José María Carrascal. Estoy rodeado de los mejores y lo he estado durante toda mi carrera». Y añade sentirse ahora mismo “en el once titular del equipo titular de los que son la Champions ahora mismo de la información en este país”.

En su etapa en Deportes

Desde ahora, pasará a sentarse en la mesa, y seré él en cualquier caso el que de paso a otros compañeros, aunque también tendrá que compaginarlo con las labores de dirección. «Estoy muy orgulloso del equipo que tengo. No sólo se enfrenta en la batalla diaria con la información, sino en la batalla diaria en contra del horario, para que no te venza. Porque es duro y es un peaje que tenemos que pagar, desde las 6:15 hasta las 9:00 horas». El periodista ya ha interiorizado que su labor es “no desconectar en ningún momento” y bromea con que «parece que ha habido como una conjunción astral y que alguien se ha enterado de que Manu Sánchez dejaba los deportes y han decidido en muy pocos días tomar el Capitolio, la tercera ola de la pandemia que se pone todavía más dura y por último, la nevada y la helada del milenio, casi diría». Sánchez, al que le gusta correr maratones se ve inmerso ahora mismo en la labor de dirigir y de presentar un informativo, que considera que se parece a «muchas maratones en un solo día».

En su mano, la responsabilidad de que «el matinal no sea el que cierre la persiana y recoja solo lo que hemos contado, por ejemplo, en el último informativo, el de Vicente Valls, sino que sea el que, aparte de recoger eso, sea el que levante la persiana, y empiece a aportar cosas para el resto de espacios informativos». Manu Sánchez ya se ha remangado y pretende que el espacio que ahora dirige y presenta, sea «un informativo dinámico y sobre todo muy cercano a la gente que levanta este país, que es la gente anónima que todos los días se levanta precisamente a esa hora para trabajar y para seguir adelante, a pesar de la pandemia, a pesar del temporal y de todo lo demás».