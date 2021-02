Omar Montes: “Ahora soy lo más parecido a Julio Iglesias”

Omar Montes y Ana Mena llegaban al “Hormiguero 3.0″ para presentar su nuevo tema “Solo” y no defraudaron. “Yo me moría de ganas de conocerte”, dijo Omar nada más entrar a Nuria Roca. “Eso también se lo dices a Susanna Griso”, le contestó la presentadora. “Soy súper admirador tuyo desde que hacías Waku waku”, le repitió, “con el respeto de tu marido, Juan del Mal, que está por aquí y sé que hace libros y estoy esperando a que saque el audiolibro”, comentó con sorna.

Así fue la entrada de Omar Montes en “El Hormiguero 3.0″ para presentar “Solo” junto con Ana Mena, que está arrasando en Spotify desde que salió.

Una entrevista que no perdió ritmo en ningún momento. “¿Te han dado muchas calabazas?”, le preguntó Roca, “muchas, contestó, de niño cuando se pasaban las notitas para invitarte a los cumpleaños a mí no me llegó ni una. Ahora han cambiado las cosas como de la noche al día. Ahora soy lo más parecido a Julio Iglesias. Sería una mezcla entre Julio Iglesias y Aquaman”.

El búnker

En tiempos convulsos como este, la última ocurrencia de Omar Montes ha sido crearse un búnker en Navarredonda que, según contó ha tenido que agrandarlo: “Entre los terremotos de Granada, el coronavirus, nos vamos a tomar por culo... Así que me estoy haciendo un búnker, en principio para mi familia, pero luego pensé en meter animales, pero para que se puedan reproducir tienen que ser macho y hembra, total que se me ha quedado pequeño. He dejado pelado el Día de mi casa de productor imperecederos”.

La interpretación

Antes de acabar regaló, ya en conexión con Pablo Motos, que sigue confinado haciendo la cuarentena, una interpretación mientras dijo que estaba haciendo trabajos como actor con Amazon: “os vais a sorprender”, auguró.

Todo un mundo de sorpresas.