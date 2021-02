Javier Veiga sobre su mujer: “Marta (Hazas) en la ficción morrea fatal”

Nuria Roca volvió a presentar “El Hormiguero 3.0″ en su última noche como sustituta de Pablo Motos, que sigue en cuarentena por el positivo de Covid y se incorpora mañana al programa. Volvió vestida con su ya tradicional pantalón negro y camisa blanca, en honor a Pablo Motos, que lleva desde el principio de los siglos vestido de la misma manera.

Nuria se despidió con la visita de la pareja de actores Marta Hazas, colaboradora del programa, y Javier Veiga, que acudieron para presentar la tercera y última temporada de la serie “Pequeñas coincidencias”, que ya está disponible en la plataforma de Amazon Prime Video.

No faltó la diversión durante la entrevista ni la química entre la pareja, que contaron cómo afrontar los momentos de amor cuando se viene con rencillas de pareja: “algún día estábamos rodando y no le quería ni ver”, comentó entre risas Marta. Aunque el momento más debatido fue cuando Javier apuntó que “Marta en la ficción morrea fatal”. No les faltó humor a ninguno de los dos.

Tampoco para desvelar la etapa en la que Javier buscaba su estilo propio y fue a unos grandes almacenes en busca de unos petos vaqueros: “yo estaba estudiando arte dramático y a mí me parecía que todo el mundo tenía estilo propio menos yo. Pensé que en los petos había encontrado el mío”, contó entre risas.

Motos: “La fuerza de voluntad dura una semana”

Pablo Motos, que entró por videollamada, compartió la aventura de buscar la identidad propia y confirmó que mañana estará con la audiencia de nuevo.

“Quería dar el consejo de hacer deporte, ya sea salir a caminar o hacer flexiones. Yo tenía un problema grave y es que soy asmático y dicen los médicos que lo que me ha salvado es hacer deporte a diario. Como sé que mucha gente piensa que no tiene fuerza de voluntad me gustaría hablar de esto. Solo hay que tener fuerza de voluntad al principio. A tu cerebro no le gusta que cambies nada porque eso le haría cambiar a él. Tu cerebro lucha contra ti para buscar tus puntos débiles y que busques una excusa para no hacer el cambio. Si sabes que eso es solo parte de un proceso el cambio se transforma en costumbre y como ya no cuesta si un día no lo haces tu cerebro ya te dice por qué no lo haces. La fuerza de voluntad es una batalla que dura cuatro semanas. Si tienes dudas toma la decisión rápido”, admitió el habitual presentador del programa que admitió que: “Lo más raro que he pensado en estos días es si me moría y lo extraño es que me he quedado muchas horas en blanco”, concluyó y emplazó a los espectadores a los primeros minutos del “reencuentro” de mañana.