Pablo Motos se ha quedado alucinado con el cambio físico de su amigo Nicky Jam, con el que ha hablado por videollamada. El artista latino ha perdido 28 kilos. Una transformación que sus tatuajes también han notado, «ahora tengo un tatuaje en el que pone Nicky, antes ponía Niiiiicky», bromeaba el cantante. Después ha explicado que su cambio físico se ha basado en dos clásicos, el deporte y la alimentación. Nicky ha tenido que abandonar sus caprichos de medianoche, como los batidos o los helados. «Me pierde el dulce». «Mi objetivo es que a los 40 -edad que alcanzará en unas fechas- me vea mejor que nunca».

Pero como siempre deja constancia en sus canciones, su mayor debilidad son las mujeres, «y mi mayor miedo que deje de haberlas» añade el artista. Hoy presentaba su nuevo tema «Fan de tus fotos».

Últimamente está probando suerte con la actuación, ámbito en el que tuvo el privilegio de trabajar con Vin Diesel y Will Smith, aunque de los nervios...«se me escapó un pedo cuando les conocí». Nicky es tan natural que a veces se pasa. Tal es su interés por la ficción, que ya está inmerso en un proyecto audiovisual propio, que estará localizado en Puerto Rico.

El cantante, que se ha atrevido a imitar a su amigo Romeo Santos, ha aportado una curiosa reflexión sobre el éxito: «Dejas de gustar a la gente cuando dejan de sentirse identificados contigo, y dejan de identificarse contigo cuando triunfas». El clásico ‘ya no molas’. Además, ha reconocido, que a veces los famosos recurren a «compras de artículos de lujo para llenar vacíos emocionales: He comprado coches que me han dejado de hacer ilusión a la hora de comprarlo»