Ágatha Ruiz de la Prada zanja la polémica con Juan del Val “por recomendación de los abogados”

Todo empezó por una baile. Una baile dentro de la participación de Ágatha Ruiz de la Prada en el programa de Antena 3, “El Desafío”. Era la quinta gala y fue cuando surgieron las desavenencias entre la diseñadora y el periodista.

A la diseñadora no le gustó la valoración de Juan del Val que, tras la recreación del número musical de La La Land manifestó: “No es necesario bailar bien, pero es verdad que han dicho los compañeros que has trabajado mucho y no te sabías ni la letra. El número, siendo divertido, ha sido francamente muy muy mejorable”.

La cosa se tensó de tal manera que Ágatha se planteó abandonar incluso su participación en el programa. Y eso que Roberto Leal, en una entrevista concecida a este medio pocos días antes del estreno, admitía que la participante que más le había sorprendido fue Ágatha.

La cruzada

A partir de ese día fue dura la cruzada, que se vio avivada en los días previos a la emisión del programa y, sorprendentemente zanjada esta semana con un comunicado que decía esto:

“Pido disculpas a Juan del Val por las declaraciones que hice en los medios de comunicación con relación a la valoración que realizó de mi actuación en el programa El Desafío. Debo reconocer que sus palabras no fueron ofensivas (ni siquiera en los cortes que la productora no emitió) y que mi reacción al respecto fue desmedida e injustificada. Espero que Juan pueda aceptar mis disculpas”.

Al poco se ha podido saber que ese perdón venía alentado por la recomendación de su gabinete jurídico. “El comunicado me lo han exigido mis abogados, era un retracto”, afirma la modista. “No es que se me haya ocurrido levantarme por la mañana y decir, ‘Voy a escribir’. No, ha habido abogados de por medio”.

De acuerdo a Ruiz de la Prada, “era eso o ir a un juicio, francamente prefiero hacer eso”. “Con todo el lío que tengo yo ahora, ¿me voy a meter con abogados? No, gracias”, apuntó a los micrófonos de Chance (Europa Press).

Juan del Val, por su parte, apuntó a El Confidencial, “He estado unas semanas callado porque no quiero ninguna guerra. Aquí se acaba la historia”. Y así, parece, que se ha acabado.