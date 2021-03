‘La Isla de las Tentaciones’: horario y dónde ver el enfrentamiento entre las parejas y los tentadores de hoy, miércoles 17 de marzo

‘La Isla de las Tentaciones’ encara la recta final de su tercera edición con una semana especial en la que regala a los espectadores una doble emisión del lío amoroso en el que están metidos los inquilinos de Villa Playa y Villa Montaña. Además, el ‘reality’ de Mediaset sorprende esta noche en Telecinco a las 22:00 horas con unas hogueras diferentes en las que los participantes no se enfrentarán a las imágenes de sus parejas, sino a las propias tentaciones que hacen tambalear los cimientos de su relación.

Con la marcha de Lucía y Manuel (y Fiama),solo quedan cuatro parejas en República Dominicana, y dos de ellas están prácticamente rotas. Marina y Jesús no tardaron en distanciarse después de que ella sucumbiera a los encantos de Isaac ‘Lobo’, mientras que lo de Lola y Diego no hay psicólogo experto en parejas que lo entienda: los dos cayeron en la tentación besándose con Carlos y Carla; luego todo parecía que se iba a arreglar tras la hoguera de confrontación, pero cuando volvieron a sus villas terminaron de aclarar sus dudas. Lola y Carlos no salen de la cama y están teniendo sexo a todas horas, mientras que Diego se está dejando llevar todavía más con Carla.

Esta noche, Lola se enfrentará a Carla, pero todo apunta a que no veremos el encontronazo entre Diego y Carlos después de la decisión de Mediaset de eliminar la participación del sevillano tras su detención por presunto abuso sexual a una joven durante una fiesta ilegal.

Los canarios Claudia y Raúl se verán las caras con Lara y Toni, los tentadores de sus parejas. Por su parte, Diego y Lara (no es la misma persona que la que ha tenido tres citas con Raúl) sabrán qué es lo que opinan sobre su relación los solteros Rubén y Susan.

El plato fuerte será el de ‘Lobo’, la sensación de la edición por su conquista a Marina, su relación con Lucía y su carácter canalla. En el avance pudimos ver como Isaac se pavonea a su llegada a la hoguera y la indignación de Jesús.