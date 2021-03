El tremendo repaso de Lucía a Manuel en ‘La Isla de las Tentaciones’: “Eres un sinvergüenza y un asqueroso”

‘La Isla de las Tentaciones’ afronta ya su recta final, cuando se empiezan a ver las consecuencias de las traiciones, cuernos y comentarios desafortunados entre las parejas. Anoche fue el turno de Lucía y Manuel, los dos protagonistas por excelencia de la última edición del ‘reality’ de Telecinco en República Dominicana. La gaditana no aguantó más la “humillación” y las faltas de respeto de su novio, besándose con dos chicas, enrollándose con Fiama en cualquier rincón de Villa Playa y teniendo relaciones sexuales con ella en el baño.

Tras una semana esperando el enfrentamiento entre la pareja andaluza, la audiencia fue testigo de uno de los mejores momentos del programa: la lección y el repaso de Lucía a Manuel en su hoguera de confrontación. “No me merezco esto y quiero poner las cosas en su sitio. Quiero echármelo a la cara y decirle lo que le tengo que decir”, dijo Lucía. El capítulo comenzaba a ponerse interesante porque, a diferencia de lo que ocurría en otras ocasiones, a la gaditana se la veía decidida y sabiendo lo que sentía por el que estaba a punto de ser su expareja. Aunque las imágenes de Manuel hablasen por sí solas, Sandra Barneda quiso saber más sobre el motivo que llevó a Lucía a pedir una hoguera de confrontación: “Le quiero decir lo que pienso y quiero que se explique. A ver si es capaz de que, cuando me mire a la cara, saber explicarse”.

La presentadora le trasladó la petición a Manuel. “Me pongo en lo peor, pero he hecho lo que he sentido y creo que ella todo lo que está haciendo es por despecho”, comentó el de Cádiz. Se refería a los besos de su novia con Carlos en un juego y a el “tonteo” entre Lucía y Isaac ‘Lobo’ en la piscina (unas imágenes que no vio, pero que sus compañeros le contaron).

Llegó el ansiado enfrentamiento y Manuel llegó con la cabeza agachada y los ojos lloroso. En cambio, Lucía estaba convencida de lo que quería: “Qué falso eres. Más vas a llorar cuando llegues a la realidad”. La gaditana soltó el primero de los bofetones dialécticos de la noche, tan aplaudidos en las redes sociales, que la coronaron como nueva “Reina de España”.

“¿Puedo?”, preguntó Lucía y Sandra Barneda asintió. No dijo nada pero prácticamente sonó como una campana de boxeo que anuncia el primer asalto. “Eres un pedazo de sinvergüenza, un desagradecido, un asqueroso, no tienes perdón de Dios”, dijo ella. “Llevas haciendo guarrerías y asquerosidades desde el primer día. Ahora te vas a explicar, que nunca tienes palabras”, añadió tajante. Pero a Lucía no sólo le molestó la fogosidad de su expareja, sino también los comentarios que iba diciendo en la casa sobre que ella nunca le pide perdón.

“¿Estás viendo cómo te estás comportando?”, replicó Manuel, pero a esas alturas de la discusión Lucía ya había tomado el mando. Lo que había pasado en las semanas anteriores también la avalaban. “¿Tú vas a juzgar cómo me comporto? ¿Tú? Que le dices a una persona ‘por qué no has venido el primer día’ cachondo perdido. Que te metes en una ducha y no he podido ver los vídeos de la vergüenza que me ha dado”, contestó ella.

“¿No se te cae la cara de vergüenza? Desagradecido”, siguió. Manuel trató de explicar que en todo momento ha hecho lo que le ha salido: “He sentido cosas y no he podido pararlo”. “¿Con quién, con Fiama o con Stefany? Eres un guarro, como siempre. Ahora te has enamorado aquí”, replicó Lucía.

Él le recrimino que también se haya besado con dos chicos y ella se escudó que fue durante un juego. “Me voy a engatusar a Carlos, voy a dejar de ser la princesa para ser un putón verbenero...”, dijo el andaluz parafraseando a la que en ese momento era su novia. Manuel intentó buscar el perdón, aunque la separación fuera irremediable. Tras las explicaciones de él, Lucía fue totalmente sincera: “Te tengo que dar hasta las gracias porque to te quería a ti por encima de mí, y eso no me lo puedo permitir nunca más en mi vida”, comentó.

Lucía: "Aquí me he dado cuenta de que la suerte la tenías tú por tenerme a mí" #LaIslaDeLasTentaciones9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/EnZclILUJa — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 11, 2021

Repasaron las imágenes juntos, pero ya no había mucho que decir. Lucía decidió irse sola de la isla, lo que supuso un palo para todos sus compañeros, que protagonizaron una lacrimógena despedida. Por su parte, Manuel también lo tenía claro y abandonó el programa junto a Fiama a pesar de no lograr ni el perdón ni un abrazo de la que había sido su pareja durante tres años.