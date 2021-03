Susanna Griso contesta a la frase polémica de Tamara Falcó sobre Podemos: “Últimamente habla mucho”

Sin salir de su asombro, Susanna Griso y los colaboradores de “Espejo Público” han dedicado parte del programa del viernes a desgranar las opiniones vertidas por la colaboradora de Pablo Motos durante el programa del jueves, sobre temas como la vacuna AstraZeneca y la posibilidad de que gane Podemos en la Comunidad de Madrid.

Durante su intervención y ante la pregunta de Pablo Motos a sus colaboradores sobre si votarían a Pablo Iglesias en las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid, la respuesta de la celebrity fue: “Podemos, en Madrid no te queremos”.

Uno de los asistentes a la tertulia ha asegurado sin rodeos que “mira que me cae bien Tamara, pero tampoco me parece el referente social e intelectual apropiado” para opinar sobre ciertas cosas. En ese momento Griso ha intervenido para apuntar que “ella habla como si ella tuviera representación sobre todo el electorado madrileño, ¿no?”, en referencia a que habrá una parte que estará de acuerdo con la Masterchef y otros no. Para apuntalar, la presentadora ha matizado: “Es el eslogan de Tamara, que últimamente habla mucho”.