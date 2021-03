‘El Hormiguero’ recibió este martes a los actores Silvia Abril y David Fernández para presentar su nueva comedia ‘El éxito de la temporada’, que se estrena el próximo 1 de abril en el Teatro La Latina de Madrid después de su paso por el Teatro Coliseum de Barcelona. Pero en el programa de Pablo Motos no todo es ir a promocionarse, los invitados participaron en el “Yo x ti tú por mí” de Trancas y Barrancas, el juego que desvela las intimidades de los famosos que pasan por el plató.

Las hormigas lanzan preguntas comprometidas sobre los invitados con tres respuestas surrealistas para que la otra persona adivine cuál de ellas es verdad. Descubrimos que Silvia Abril coleccionaba pelos de pestañas y cejas, una curiosa manía que tuvo cuando era una preadolescente. “Me las arrancaba hasta el punto de que mi madre me tuvo que hacer unas manoplas para que no lo hiciera por las noches”, confesó la actriz. Por su parte, Fernández bromeó sobre su obsesión con los ‘gags’ (sketches humorísticos) que le llevó a soñar con que quería volar por la playa pero un funcionario no se lo permitía.

¿A qué se dedicaba Silvia Abril antes de ser actriz?

Silvia Abril es uno de los rostros más conocidos del humor en televisión, pero ¿a qué se dedicaba antes de ser actriz? Trancas y Barrancas despistaron a David Fernandez con dos profesiones que le pegan a su compañera de trabajo: vendedora de juguetes eróticos “por lo sexual que es” y actriz en vídeos de la teletienda. No obstante, la respuesta correcta era en una fábrica de sujetadores y bragas de lujo. “Cortaba hilitos para que a las ricas no les roce el chirimiri”, dijo.

Siguiendo con los sueños de David Fernández, confesó que cuando era pequeño quería ser vagabundo profesional de mayor. “Mola mucho porque todo lo que venga después, es ganar”, bromeó el actor.

No obstante, ‘El Hormiguero’ dejó lo más inquietante para el final. Silvia Abril vivió una experiencia paranormal muy extraña. David Fernández pensó que se trataba de una psicofonía que le dijo que dejase de fumar, pero lo que realmente paso fue todavía más raro. “Un fantasma me cagó en el hombro”, confesó la actriz. El suceso ocurrió al salir de un entierro de un amigo, al que relacionaba con la canción “Ay qué gustito pa’ mis orejas”, cuando notó el excemento en el hombro, rozándole la oreja, lo que le hizo pensar que indudablemente era obra de su amigo fallecido.