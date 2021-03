Ana Rosa enfadada con Pablo Iglesias: “No soy votante de Podemos, pero tampoco de Vox”

Pablo Iglesias, el ex vicepresidente del Gobierno, lanzó un dardo a la presentadora Ana Rosa Quintana aprovechando su participación den el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos: “Grandes creadores de opinión haciendo retuit al partido de la ultraderecha. Eso está ocurriendo en España y eso no es normal”, fue el comentario del político. Ahora Ana Rosa Quintana ha querido contestarle, pero lo ha hecho visiblemente enfadada.

En su intervención desde su casa este lunes, Ana Rosa describió a Iglesias como alguien “que tiene dos discursos, uno que es muy de profeta y otro es del 15M”. Ante las palabras del líder de Podemos, la periodista le agradeció que hablara de ella porque “Es un honor que un vicepresidente ponga en primera línea a una comunicadora”, pero le explicó airada “yo no me presento a las elecciones” y matizó: “También que yo no soy votante de Podemos, pero tampoco de Vox”.

El líder de Podemos levantó la veda cuando recordó que Quintana retuiteó un mensaje de Vox en el que el partido de Santiago Abascal acusaba al Gobierno central y a las comunidades autónomas de prohibir a “los españoles” visitar a sus familiares y permitir “la entrada de turistas y de inmigrantes ilegales”.