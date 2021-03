«Un asunto privado» entre Aura Garrido y Jean Reno

Una joven se descuelga con habilidad desde una ventana a un pequeño tejado, y de ahí a la calle. Esta imagen es la primera que hemos visto de «Un asunto privado», la serie que Bambú Producciones prepara junto a Amazon Prime con la participación de Aura Garrido, Jean Reno y Ángela Molina en los papeles estelares. La plataforma y la productora nos han invitado a un tour virtual por las localizaciones de la grabación en Galicia.

Teresa Fernández-Valdés, creadora y productora ejecutiva de Bambú , nos recibió virtualmente en la que será la casa de la protagonista, Marina Quiroga (Aura Garrido), una mujer de clase alta en la España de los años 40 que se encuentra como la muerte de una mujer en sus brazos dará un vuelco a su vida. Toma la firme decisión de perseguir al asesino que graba una flor de lis en el pecho de sus víctimas, y para ello contará con la ayuda, no siempre voluntaria, de su fiel mayordomo francés, Héctor (Jean Reno). La productora de la serie, creada junto a Ramón Campos y Gema R. Neira, no puede contener la emoción y explica que es un proyecto en el que han puesto «ilusión y ambición» y es un intento de «recuperar el thriller clásico, de Agatha Christie y Sherlock Holmes» y para ello el guion mezcla «humor, acción y misterio». La joven Marina, aparte de tener que enfrentarse a los asesinatos, también lidiará con su hermano, jefe de policía, la sociedad, que no contempla a una joven haciendo el trabajo detectivesco y con su madre, Doña Asunción, interpretada por Ángela Molina y que pretende casarla a toda costa, aunque conozca su debilidad por las aventuras como nieta de policías.

Perdiendo piezas

El personaje de Marina, explica Teresa Fernández-Valdés, «queríamos dibujarla con mucho carisma y glamurosa y aficionada al champán, pero que también trafica con revistas de importación y que no le importa descalzarse» por su afán de ser policía. La inacción de ésta ante los asesinatos harán que ella despliegue todas sus dotes detectivescas. Y en esta apuesta de Bambú por este proyecto, en el que habrá persecuciones y muchas escenas de acción en exteriores, juega un papel esencial el diseño de vestuario, no sólo porque es sello de la casa Bambú, sino porque su encargado, Pepe Reyes, tuvo que ingeniárselas para que «el vestuario como tal se transformara porque la aventura no iba a permitir al personaje frenar y cambiarse de ropa», asegura Teresa. «La inspiración es la moda parisina y las revistas ’'Vogue’' de esos años: Balenciaga y Dior son nuestros grandes referentes. Pero tuvimos que hacer piezas que le dieran mucho movimiento con trucos y hemos conseguido chaquetas que se quedan en chalecos cuando pierde piezas», matizó Reyes. El personaje de Héctor nos retrotrae al clásico mayordomo salva líos, y Reno explica que su personaje «siempre ha estado trabajando en la casa familiar y ha visto crecer a Marina desde pequeña, y le tiene mucho cariño, y trata de protegerla: saltar, pegar tiros, ese es su trabajo, ir corriendo detrás».

Todavía no se sabe la fecha de estreno de esta primera temporada de «Un asunto privado», que también cuenta en el reparto con Álex García, Gorka Otxoa y Andrés Velencoso, entre muchos otros.