Polémica por las palabras de Bono sobre Anguita en “laSexta Noche”

La vuelta de Iñaki López al programa de debate y entrevistas de “laSexta Noche” no ha podido ser más polémica. Y es que el invitado estrella de la noche de este sábado no ha sido otro que José Bono, ex ministro de defensa y ex presidente del Congreso de los diputados, que sin pelos en la lengua no ha dudado en opinar de muchas cosas, entre ellas del fallecido dirigente de Izquierda Unida, Julio Anguita. Sus opiniones han levantado un gran revuelo en la izquierda y ha generado varios trending topics indignados.

Los temas políticos salieron a colación durante toda la entrevista de Iñaki López a José bono. Pero lo que realmente ha indignado a multitud de líderes de la izquierda española, como Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez o Pablo Echenique son las declaraciones en las que habla del mítico líder de Izquierda Unida Julio Anguita. Sobre el ex vicepresidente y líder de Podemos, el ex presidente del Congreso explicó que era Iglesias muy amigo de Anguita, “yo un día le vi abrazándose con él y casi lloriqueando”.

Tras estas primers declaraciones llegaron opiniones como las de Quique peinado que criticó como “de primero de matoncillo” lo expuesto por el político, por llamar “lloriquear” “a que un hombre llore de emoción en público”.

Bono llamando "lloriquear" a que un hombre llore de emoción en público. De primero de matoncillo. pic.twitter.com/VzkysP3ZFj — Quique Peinado (@quiquepeinado) April 11, 2021

Pero las declaraciones polémicas de bono no se quedan ahí, y tras lo de “lloriquear” matizó que aquello “me afectó, porque yo tenía de Iglesias mejor concepto en el terreno intelectual y Anguita me parecía intelectualmente más pobre”. Ese calificativo desató las respuestas de varios políticos. Pablo Iglesias, por alusiones, explicó que aunque desde Podemos, “no entramos nunca a los trapos de José Bono”, porque “tienen todo el derecho a criticarnos desde la Sexta. A eso va”. En una clara y nueva crítica a los medos. Pero quiso dejar claro lo mal que le parecía lo dicho sobre Anguita: “Pero que haya dicho que Anguita que era “pobre intelectualmente” me parece indecente”. Y terminó defendiendo al que fue líder de IU: “Esa indecencia engrandece aún más el ejemplo, político e intelectual, de Julio”.

No entramos nunca a los trapos de José Bono. Tiene todo el derecho a criticarnos desde la Sexta. A eso va. Pero que haya dicho de Julio Anguita que era “pobre intelectualmente” me parece indecente. Esa indecencia engrandece aún más el ejemplo, político e intelectual, de Julio pic.twitter.com/mris9YGHXU — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 11, 2021

Tras la intervención del líder de Podemos, otros políticos se sumaron a la indignación, como Teresa Rodríguez, que ironizó sobre que precisamente fuera Bono quien pronunciase esas palabras. “Bono diciendo que Anguita era intelectualmente pobre (¡Bono!) Me resulta curioso cómo, después de muerto, al PSOE le siga doliendo tanto Anguita, ¿sabéis por qué? Porque les puso un espejo delante y su cara neoliberal era insoportable de mirar, como el retrato de Dorian Gray”., escribió en su Twitter.

Más contundente se mostró Pablo Echenique, que tildó a Bono de “dispositivo para agredir a Pablo Iglesias” y dejó caer que el ex presidente del Congreso " no le llega a Julio Anguita ni a la suela de los zapatos”. Otros han criticado que Bono haya “esperado” a que Julio Anguita esté muerto para insultarle de esa manera.