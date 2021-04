¿Tiene Podemos menos tiempo en los telediarios? TVE responde a Pablo Iglesias

El domingo, el ex vicepresidente del Gobierno y candidato de UP a la Comunidad de Madrid, volvió a atacar a Televisión Española de no emitir sus discursos en campaña electoral en detrimento del resto de partidos. En su cuenta de Twitter argumentaba que “ni Yolanda ni yo salimos hablando”. Ahora, TVE ha decidido aclarar públicamente cómo se reparten en los informativos los tiempos de cada partido en campaña electoral.

Telediario de TVE. 21:00. Resumen de la campaña de Madrid. Declaraciones de Gabilondo, de Ayuso, de Bal y Arrimadas, de García y de Monasterio. Ni Yolanda ni yo salimos hablando. Los trabajadores de TVE ya se quejaron. Lo conté en directo pero no debió de gustarle a los jefes 👇🏻 pic.twitter.com/Ta2n8UjrIl — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 18, 2021

En un tuit dedicado a aquellos que protestan, la cuenta de los Telediarios de la cadena pública explicaron que “Durante estas dos semanas les ofreceremos información diaria sobre los actos de los distintos partidos por las #EleccionesMadrid La ley marca el tiempo que debemos dar en los medios públicos a cada formación, según su representación parlamentaria”.

A continuación se emitía un vídeo en el que la presentadora Ana Blanco recordaba el comienzo de la campaña electoral y explicó que “como siempre los telediarios ofrecerán durante estas dos semanas información diaria sobre los actos de los distintos partidos”. En alusión a las quejas, Blanco aclaró que “queremos recordar que la Ley marca el tiempo que debemos dar en los medios públicos a cada formación según su representación parlamentaria” y daba paso a un vídeo y gráfico explicativo.

“La Ley dice que la duración de la información destinada a cada pformación política se ajustará proporcionalmente a los resultados obtenidos en las últimas elecciones equivalentes”. De esta forma, sigue el vídeo, “tendrá más o menos presencia dependiendo del anterior resultado electoral”.

Reparto por partidos del tiempo en telediarios de TVE

De esta manera y como explican desde TVE al PSOE le corresponde el 28,03% del tiempo total, al Partido Popular el 22,73%, el 19.70% a Ciudadanos, a Más Madrid el 15,15%, a Vox el 9,09% y por último a UP el 5,30%. Por tanto y según los cálculos que ofrece la Ley, al partido con más votos, en este caso a los socialistas se le dedica en los espacios informativos 36 segundos, mientras que al partido de Pablo Iglesias sólo le corresponden seis segundos.

La cadena matiza que “no necesariamente todos tienen que aparecer en todos los telediarios”, pero sí que “al término de la campaña hayan recibido el tiempo que les corresponde”. La Junta electoral recibió en su momento el plan electoral de TVE y aclaran que “ningún partido lo ha recurrido”. Para terminar, la cadena pública que durante años los profesinales de la radio y televisión públicas han intentado “que prevalezca el criterio periodístico y no el reparto por tiempos”.

Nota del Consejo de Informativos

“El Consejo de Informativos, con los periodistas de TVE. Con el periodismo y el respeto a la ley (aunque no nos guste la LOREG). Y con la independencia de los trabajadores de la Corporación”, tuiteaba este órgano en respuesta a los ataques que han recibido tanto la cadena como sus trabajadores. En el documento, el Consejo asegura que “pregunta, documenta y contrasta antes de emitir sus dictámenes”, y reitera que la práctica de Unidas Podemos de enviar información “enlatada” es “de conocimiento público no solo en esta casa, sino en toda la profesión periodística”.