Isabel Gemio enfadada con la gestión de la pandemia

“Me convierto en un mutante”, decía Gustavo, hijo de la periodista Isabel Gemio mientras le vacunaban con su madre presente. Así ha sido el momento que ha querido compartir la presentadora de “Sorpresa, sorpresa” con Mamen Mendizábal en “Más vale tarde” de laSexta.

Isabel Gemio se reía a mandíbula batiente mientras se emitían las imágenes en las que su hijo Gustavo, con distrofia muscular, recibía la primera dosis y aseguraba a su madre que se encontraba perfectamente. “Y ahora lo que hay que desear es que se pueda vacunar todo el mundo, sobre todo los países pobres. Tenemos que darle las gracias a los científicos de Pfizer”, decía Isabel Gemio en el vídeo, donde aseguraba también que los dueños de la farmaceútica deberían liberar la vacuna.

La periodista conectaba en directo con el programa de Mamen Mendizábal en laSexta, “Más vale tarde”, para confirmar que su hijo Gustavo “no se ha convertido ni en mutante ni en Brad Pitt”, como bromeaba la presentadora. “Quizá con un poco algo de lo que nos avisaron, molestias en el estómago”, aclaraba Gemio sobre los efectos secundarios de la vacunación de su hijo. “Nada importante, ni fiebre ni nada”, matizó.

“Es muy importante que la gente que tenga algún grado de dependencia o alguna enfermedad esté vacunada”, insistía Mendizábal ante una Gemio que no paraba de asentir. La presentadora incidía en el miedo de muchos de los padres de estos niños que no han querido salir de casa por miedo a contagiar a sus hijos: “Y te puedo asegurar que hay muchos que siguen sin salir; de hecho nosotros prácticamente seguimos confinados, yo salgo para lo imprescindible”, aseguró Gemio.

“La primera dosis no es suficiente, hablamos mucho de seguridad, pero la eficacia no es al 100%, por lo tanto para esas personas que un simple resfriado puede terminar en una neumonía, no sabemos cómo puede reaccionar el contagio teniendo solo una dosis”, argumentó Isabel Gemio para explicar que “en el centro de salud en el que se vacunó mi hijo, hemos preguntado, mi hijo necesita cuidadores. Hemos pedido que estos cuidadores se vacunen, están en una lista y nos han dicho que como hay pocos de la edad del cuidador habitual de mi hijo y no tienen ni idea de cuando les puede tocar”.

La periodista insistió en que “estamos todos interconectados con todos, por lo que no podemos quedarnos tranquilos con que solo nosotros nos estemos vacunando”, ha asegurado la periodista, que ha recordado que desde la India llegan muchos medicamentos que, en caso de colapsar, podría suponer un problema para Europa. Todo para señalar la importancia de “liberar las patentes, que no sé como no se ha hecho ya”.

Para terminar ha explicado que ha visto sorprendida porque “¿hemos oído hablar a los políticos de ciencia? De Cultura tampoco, pero de ciencia todavía menos”. Gemio argumentó que los políticos parecen no haberse enterado de “la importancia de la Ciencia. Cómo le va a dar la calle la importancia que tienen si no se la dan los políticos”. También ha confesado sentirse “decepcionada” porque se ha perdido la oportunidad de resaltar el valor de la investigación en la campaña electoral y matizó: “Hay que hacer pedagogía de la investigación y la ciencia”.