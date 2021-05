Silvia Abril confiesa que tras imitar a Ana Rosa, “vino a buscarme”

Todos conocemos a la actriz y humorista Silvia Abril por su matrimonio con el presentador Andreu Buenafuente, y por habernos causado risas desde el principio de su carrera en programas como “Homo Zapping”, “Tu cara me suena” en Antena 3 y en las gala de los Premios Goya.

Y claro, trabajando en comedia y más con un pasado de imitadora profesional, las situaciones a las que se ha tenido que enfrentar son de lo más variopintas. Así lo puso de manifiesta en su paso por “laSexta noche” para promocionar su nueva comedia, la humorista contestaba a la pregunta de Iñaki López sobre si algún famoso se había molestado cuando hacía imitaciones en “Homo Zapping”. “Fíjate que nunca me ha llegado un mosqueo muy grande”, aseguró Abril, aunque si confesó tener muchas anécdotas que contar.

En más de una ocasión la actriz se puso en la piel de la presentadora Ana Rosa Quintana y la situación derivó en anécdota. Abril aseguró que “vino a buscarme porque quería conocer a la persona que la parodiaba en ‘Homo Zapping’”. EL encuentro tuvo lugar, pero Abril matiza que no hubo nada de tensión. Valorando su paso por el primer programa que le dio relevancia a nivel nacional, da las gracias porque “hasta entonces solo había hecho papelitos en TV3, pero “Homo Zapping” supuso el salto a la televisión nacional, y hay un pedazo de inflexión”.

Otro detalle que desveló Abril es que tuvo alguna desavenencia con la actriz Cayetana Guillén Cuervo, que en ocasiones en las que han coincidido con ella le ha preguntado “pero, ¿por qué me haces así? ¡Yo no soy borde!”. Y como no sabe callarse, le contestó que vale, “pero pija sí”.