El final del 'Supervivientes' italiano que pudo acabar en tragedia

La final de 'L'isola dei Famosi', el 'Supervivientes' italiano, ha quedado marcada por los momentos de tensión que se vivieron en la prueba de apnea que protagonizó la actriz y cineasta Loredana Cannata.

El reto de apnea consistía en batir el récord fijado en un minuto y 30 segundos, pero durante la prueba el pelo de la concursante se quedó enganchado en la barra de la jaula.

Desde el estudio, al ver lo que estaba sucediendo, pidieron inmediatamente ayuda. "Por favor, corred, he perdido diez años de vida", gritó la presentadora Veronica Gentili.

El equipo acudió a socorrer a la actriz a la vez que el enviado especial, Pierpaolo Pretelli, pedía que cogieran unas tijeras para cortar la parte del pelo que se había quedado pillada.

Después del susto, Cannata confesó que creía que no podría salir de allí: "estaba intentando volver arriba. Me he asustado, intenté arrancarme el pelo. Intentaba coger aire, faltaba poco, pero no conseguía salir del agua. Aún así, he superado la prueba".

Minutos después, Pretelli alabó el trabajo del equipo que está "detrás de las cámaras" y su "coordinación".

La concursante, antes del incidente, había explicado que su participación se debía a la voluntad de ayudar a su sobrino Kyle, que podría perder la vista: "Quiero ganar y llevarle a Roma para que se cure".

El reality lo acabó ganando Cristina Plevani.