'Zapeando' recupera a Irene Junquera ocho años después

El programa 2.887 de 'Zapeando' ha deparado el regreso inesperado de la periodista deportiva Irene Junquera, colaboradora del programa de laSexta entre 2015 y 2017 cuando aún estaba presentado por Frank Blanco.

Por aquel entonces, la periodista coincidió con Quique Peinado, Miki Nadal, Ana Morgade o Cristina Pedroche, pero ocho años después y adentrados en el verano, la composición de la mesa ha variado considerablemente, empezando por su presentador, Dani Mateo.

El conductor del programa de la sobremesa le ha dado la bienvenida al igual que sus nuevos compañeros: Nacho García, Mónica Cruz e Iñaki Urrutia.

Y hablando de cambios y rostros nuevos, Urrutia ha bromeado con la llegada de Junquera: "Últimamente, cada vez que vengo hay alguien nuevo a mi lado, no estoy tranquilo".

Rápidamente la madrileña ha aludido a su anterior etapa: "No soy tan nueva si lo piensas".

Trayectoria en televisión

Irene Junquera se dio a conocer como reportera en 'El Chiringuito de Jugones' y, desde allí, dio el salto a 'Zapeando', llegando a presentar unas Campanadas de fin de año en laSexta.

Tras su periplo en Atresmedia pasó a Mediaset, donde ha colaborado en el programa de Risto Mejide 'All you need is love... o no' y ha sido reportera en 'El Desmarque' de Cuatro y 'Caiga Quien Caiga' de Telecinco.

La periodista también se ha dejado ver en programas de RTVE como 'Amigas y conocidas' o 'El Conquistador: El Debate'.

Ahora, la madrileña ha vuelto a Atresmedia de la mano de 'Zapeando' y próximamente presentará junto a Miki Nadal el concurso '99 para ganar', una adaptación del famoso concurso belga '99 to beat'.