Rafael, el falangista “maricón” de ‘First Dates’: “Siempre se ha tapado la homosexualidad de Franco”

En ‘First Dates’, el programa de citas de Cuatro, están más que acostumbrados a lidiar con situaciones surrealistas. Por el restaurante han pasado toda clase de personas (y personajes) en busca del amor, pero la cena de anoche entre Rafael y Renzo no se va a olvidar en mucho tiempo. “De la Falange, maricón, rumano y adoptado”, así se definió anoche Rafael ante un Carlos Sobera perplejo por la contradicción.

El casting del programa encontró a uno de los solteros más extravagantes de la historia del formato. “Son términos contradictorios que a la gente le chocan, por eso decidí crear esos cuatro adjetivos calificativos hacia mi persona para que la gente entienda lo que soy”, dijo Rafael. Sobera quiso saber un poco más de él para que explicara cómo se ha formado esa particular identidad. El soltero nació en Rumanía, pero vino a España con tan solo tres años, cuando le adoptaron sus padres. Sobre su orientación sexual simplemente dijo que “está ahí” y que ideológicamente “siempre he tirado hacia la derecha”.

Rafael sostuvo que “la orientación sexual no tiene nada que ver con la política”. De hecho, “mucha gente pensaba que el caudillo era gay, pero siempre se ha tapado”, comentó para justificar su postura. No obstante, Renzo, su cita, no cree que las preferencias ideológicas de Rafael sean compatibles con la homosexualidad: “es como mezclar agua y aceite. Nunca se van a juntar”. Lo suyo no fue del todo bien, y eso que el cuerpo de Renzo pedía “carne” porque lleva “mucho tiempo sin relaciones sexuales”.

Renzo: “Ser gay y falangista es como mezclar agua y aceite, nunca se van a juntar” 🙅‍♂️ #FirstDates17M https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/yWVMSxWGCe — First dates (@firstdates_tv) May 17, 2021

Lo cierto es que durante la cita parecía que se gustaban. A Rafael le interesaba de Renzo que parecía un chico aplicado, mientras que Renzo también se sentía atraído por su comensal, a pesar de acabar alucinando por la forma en la que su cita salío del armario. “Lo más gracioso es que yo se lo conté a mis padres por Facebook” porque “no tenía el suficiente valor para decirle a mis padres que era marica”, dijo Rafael.

A pesar de la particular personalidad de Rafael, la centa estaba yendo bien. Hasta confesaron que se gustaban físicamente. No obstante, Renzo comenzó a tocar los temas prohíbidos en una primera cita: religión y política. Rafael se definió como “católico, apostólico y romano”, pero Renzo no es que sea un feligrés. “Si eres gay es un poco raro que seas católico porque la Iglesia rechaza a los homosexuales”, explicó. Para colmo, Rafael confesó su ideología y que, además, siempre lleva una imagen de Francisco Franco en la cartera.

Finalmente, Rafael mostró una postura más abierta e incluso dijo que le gustaría tener una segunda cita con Renzo, a pesar de sus diferencias. Pero la atracción no fue recíproca y Renzo alegó que lo ve como un amigo en lugar de agurmentar que sus posturas antagónicas le impiden dar un paso más.