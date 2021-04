¿Podría ir Almeida a ‘First Dates’ en busca del amor? Él no lo descarta

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hablado en público en multitud de ocasiones sobre su situación sentimental. En cada una de las entrevistas en las que le han preguntado por este tema, el alcalde ha reconocido que, a día de hoy, está soltero y sigue sin encontrar pareja.

Sobre este asunto, ha hablado Carlos Sobera en una entrevista con la revista ‘Diez Minutos’. Como bien es sabido, Sobera es el presentador del programa ‘First Dates’, de Cuatro, un programa que ofrece a sus participantes la oportunidad de tener de un encuentro con una persona de gustos afines, para conocerse y encontrar el amor.

El presentador de ‘First Dates’ desveló en la mencionada entrevista que propusieron a Almeida ir al programa: “Se lo propusieron, pero se echó atrás. Y me dijo la presidenta (Ayuso) que el alcalde liga más de lo que parece”.

Además, Carlos Sobera explicó que le gustaría que la propia Ayuso acudiera al programa que él presenta: “Le pondría con quien ella quisiera, pero tiene que ser alguien con mucha determinación, porque ella la tiene”.

Almeida no descarta ir a ‘First Dates’

Tras hacerse pública las declaraciones de Carlos Sobera, una reportera del programa ‘Todo es mentira’, también de Cuatro, le preguntó sobre este rumor, si era cierto o no. “No fue una propuesta formal, pero hubo cierto tanteo”, confesó Almeida.

Tras esto, el alcalde explicó que, aunque no se materializó su participación en el programa, no descarta ir en alguna otra ocasión en el futuro: “Yo es que soy muy tradicional, me gustan los métodos tradicionales, que no descarto tener que acudir algún día a ‘First Dates’ o a Tinder, pero de momento tengo cierto éxito sin necesidad de acudir a eso”.

La reportera, un tanto sorprendida por la respuesta del alcalde, insistió en saber la magnitud del éxito amoroso del alcalde: “¿Ah, sí? ¿Tiene éxito?”, le preguntó. “Yo he dicho ‘cierto’, pero un caballero nunca habla de esas cosas”, afirmó Almeida.

Aprovechando las declaraciones de Ayuso días atrás, en las que afirmó que un ejemplo de “libertad” de Madrid es que “puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártelo nunca más”, la reportera le preguntó si él se encuentra con sus ex: “Constantemente, para mí hay muy poca libertad porque es que constantemente estoy con unas, con otras”, respondió, en tono bromista. “Es usted un triunfador, ¿no?”, dijo la periodista. “Yo no diría un triunfador, también me han castigado mucho el corazón”, aseguró el alcalde.

Ya para concluir la conversación, Almeida explicó que “por ahora”, ve complicado “ir a ‘First Dates’”, pero “con un poquito más de tiempo”, si sigue así, “quizás”. Por último, la reportera le preguntó que cuál es su prototipo y él le dijo bromeando: “Como usted”. La periodista, sorprendida, afirmó: “Alcalde, me ha dejado sin palabras”.