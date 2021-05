Belén Esteban carga contra Miguel Bosé: “Basta ya... ahora con los pajaritos y el 5G”

Este fin de semana Miguel Bosé participó en una charla privada organizada por Daniel Estulin en la que el artista volvió a incidir en las distintas teorías de la conspiración alrededor de la pandemia de coronavirus. Habló de las vacunas, del virus y también del 5G. Tras sus palabras, ha sido criticado duramente por los colaboradores y el presentador de “Sálvame”, en especial por Belén Esteban.

“La realidad es que tengo ahí fuera una naturaleza llena de árboles y pájaros. Hay menos pájaros, porque el 5G se está cargando a todos los gorriones, pero fuera hay una naturaleza llena de vida y un aire que no contiene ni rastro de los virus”, fueron las palabras que utilizó Bosé para referirse a la tecnología móvil que supuestamente está detrás de cientos de teorías negacionistas. También animó a la gente en general a que dejaran de consultar a los medos de comunicación y televisiones para informarse y que fueran capaces por ellos mismo de “contrastar” los datos que se iban desvelando sobre la pandemia.

Imagen de la conexión a la charla

Sobre las vacunas, Bosé asegura que no son tal, sino que “es un producto que está autorizado por una emergencia transitoria”, pero que no cuenta con la aprobación de “nadie”. Según el cantante, más que una solución es “un experimento, no es una vacuna testada en humanos. Se han saltado muchos pasos”, y llegó a decir que la vacuna “es lo que mata”. En esa línea volvió a cargar contra los gobiernos, Bill Gates y la Organización Mundial de la Salud.

Miguel aseguro que “la vacuna es lo que mata” y arremetió contra instituciones como la OMS, los gobiernos de distintos países o personalidades como Bill Gates. Para poder entrar en esta charla había que abonar 20 dólares (unos 16 euros), y sus temáticas iban desde la “pandemia mundial es igual a crimen organizado”, el “control de la población” o los “trapos sucios de Bill Gates”.

La indignación de Belén Esteban

La colaboradora de “Sálvame”, Belén Esteban no pudo evitar hablar tras escuchar las palabras vertidas por Bosé en su charla con Estulin: Será un cantante... es un artista... pero me parece vergonzoso y de una persona... o sea, ¿este señor es virólogo? ¿Este señor es médico? ¿Este señor sabe realmente lo que es el Covid?”, espetó Esteban señalando a la televisión en la que se reproducía la charla. “¿No les da vergüenza, con todos los respetos, a Miguel Bosé y a ese señor, que no sé ni quién es... ahora los pájaros con el 5G. Basta ya. Es que es acojonante”. También le recordó al artista que “aquí han venido tus hermanas a decir que tu madre ha muerto de Covid. Es que yo me llevo las manos a la cabeza. Ahora con el 5G y los pajaritos. El cuento de... venga ya hombre”, terminó diciendo indignada.