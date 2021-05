Javier Ambrossi: «Drag Race me ha trasladado a mi etapa en Operación Triunfo»

Atresmedia sigue apostando por la diversidad. Concretamente, su plataforma ATRESplayer PREMIUM se ha convertido en un portavoz de muchos colectivos, anteriormente ignorados por los grandes medios de comunicación. Así, después de alcanzar el éxito con «Veneno» o «Paca te lleva al Huerto», la plataforma estrena hoy en exclusiva «Drag Race España». El talent show internacional de Drag Queens creado por Ru Paul llega a nuestro país para que un jurado conformado por Javier Ambrossi, Javier Calvo y Ana Locking elijan entre ocho candidatas a la mejor reina a nivel nacional. «Pero en España no tenemos nada que envidiar a Ru Paul, porque aquí tenemos a Supremme de Luxe» dice Calvo sobre la máxima referencia drag en España, que presentará esta primera edición.

Aunque desde hace días ya se puede disfrutar en ATRESplayer de contenidos de presentación de estas ocho reinas, el primer episodio estará disponible a partir de hoy a las 21 horas. Tampoco se descarta que en un futuro cercano «Drag Race» se pueda consumir en otros canales de Atresmedia en abierto. «Pero el objetivo de la casa es convertir esta apuesta de diversidad en un reclamo para nuevos suscriptores».

Para Los Javis ha sido una experiencia radical. «No pensaba que me iba a involucrar tanto. Nuestra implicación ha ido mucho más allá del ejercicio de un simple jurado», cuenta Calvo. Sin embargo, Ambrossi reconoce que me ha trasladado a nuestra etapa en Operación Triunfo, la sensación de estar con estrellas que todavía no saben que lo son». Ana Locking, a su vez, aclara el criterio de selección de este particular jurado afirmando que «lo que más valoramos es el riesgo y en lo que más creemos es el refuerzo positivo». La diseñadora, con ya experiencias anteriores en televisión, asegura que Drag Race le ha recordado en cambio a su etapa como profesora universitaria. Ana Locking continúa ampliando sus mil facetas.

Aunque Los Javis ya han sido protagonistas en grandes producciones de Atresmedia como «Veneno» o «Mask Singer» esta será la primera ocasión en la que ejerzan de jurado. Unos días después de la celebración del festival de Eurovisión, Javier Calvo reconoce que uno de sus planes de futuro es hacer una película sobre este legendario certamen, al que ya pudieron asistir durante la participación de Amaia y Alfred. Ana también guarda una estrecha relación con este festival marcado por la diversidad: «He vestido muchísimas veces a Conchita Wurst».

Los productores de este talent, destacan el mensaje que pretende trasladar este programa: «Es un grito de resistencia contra lo que la sociedad nos exige que seamos. España necesitaba algo sí». Todo el equipo está encantado con el entorno de libertad creativa y absoluta que les ha dotado esta plataforma, considerándola como un espacio ideal para el crecimiento y desarrollo de proyectos innovadores. Además del jurado principal cada gala contará con un invitado sorpresa, el primero será John Kortajarena. «Se adaptó tan rápido que yo me creí que era un miembro más del jurado permanente», reconoce entre risas Javi Calvo. «Él como modelo las entendía perfectamente, sus nervios, sus dudas, su manera de competir». Porque no hay que olvidar que este formato es pura competición y por lo tanto, no faltarán rivalidades, polémicas y estrategias, aunque todo ello sea en un ambiente sano donde todas se sentirán reinas ganen o pierdan.