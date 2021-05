RTVE se disculpa y da explicaciones sobre los comentarios machistas durante una retransmisión de fútbol femenino

Ayer domingo, un mes más, La 2 emitió el programa «RTVE Responde» en el que aclara las dudas y reclamaciones de los espectadores. En esta última edición tuvo especial relevancia el deporte femenino, cuyas retransmisiones audiovisuales habían protagonizado varias polémicas en los últimos días. De hecho, un suceso que ocurría el pasado fin de semana fue que la dirección de Deportes decidió dar prioridad a la emisión de la final del Europeo de Badminton en la que Carolina Marín se alzó con el oro, antes que dar en directo la primera parte de la final de la Copa del Rey de Baloncesto.

Arsenio Cañada, Director de Deportes de RTVE explicó que «es muy habitual que durante los fines de semana se solapen varios eventos deportivos a la misma hora, mientras solo se puede emitir uno por Teledeporte. Aunque reconoció que estos cambios en la programación se pueden comunicar mejor para no provocar confusiones, recordó que ambos partidos se podían seguir simultáneamente a través de la web. Además, los espectadores preguntaron por qué motivo no se emiten todos los partidos de la Liga Iberdrola. Arsenio recordó que RTVE llegó a un acuerdo con la Real Federación de Fútbol para retransmitir aquellos equipos (en sus actuaciones como local) cuyos derechos pertenecen a la Federación, que no serían más de cinco.

El programa también tuvo tiempo para preguntar a Arsenio por los inaceptables comentarios machistas que realizó un operario de la retransmisión durante el descanso de un partido de fútbol femenino. Este sonido solo se pudo escuchar en la emisión de la señal internacional en Latinoamérica pero un usuario en Twitter publicó el fragmento. En él se escuchan ataques como llamar «feminazis» a las jugadoras. Desde RTVE han asegurado que se aplicarán sobre el profesional que protagonizó estas desafortunadas declaraciones todas las medidas de sanción disponibles para este tipo de acciones.

Arsenio también comunicó el acuerdo al que ha llegado RTVE para la emisión de los Juegos Olímpicos en la televisión pública por la emisión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se celebrarán este verano. «He de aclarar que el acuerdo con Eurosport consiste en la emisión de 400 horas de contenido para primeras emisiones -sin contar reposiciones-. Pero entre los cinco canales que RTVE tiene a su disposición no son tantas horas, unas 5 al día por canal. Además Arsenio aclaró que siempre se dará prioridad a las actuaciones de los deportistas españoles, además de emitirse en directo las dos ceremonias, de inauguración y clausura. Además Arsenio recordó que España es el tercer país con más equipos clasificados, un total de 9, lo que hace aún más difícil la gestión de esas 400 horas.

En RTVE Responde también se volvieron a disculpar por las duras imágenes que se emitieron durante un telediario en el que se contaba un tiroteo en Rusia. Ante imágenes tan duras los presentadores del telediario deben avisar a los espectadores del contenido de dichas imágenes, algo que no hicieron hace unos días. RTVE ha emitido un comunicado disculpándose por lo sucedido y admitiendo que los directores de Noticias decidieron no poner el aviso ya que se trataba de «planos abiertos y generales».