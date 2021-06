TheGrefg, youtuber español, colgó un tuit la noche del lunes 31 de mayo en el que decía: “Como sabéis, desde hace unos días tengo síntomas de Covid y muchos me habéis dicho que me pille un test rápido y me haga la prueba. Iba a hacerlo ahora pero si queréis, enchufo directo. Como salga positivo en stream, me muero claro”.

Pues bien, inició un directo en la plataforma Twitch, siguió todos los pasos del test de antígenos, y al cabo de unos minutos salió positivo en Covid-19. Se realizó la prueba dos veces. Y TheGrefg dio positivo por Covid-19 las dos ocasiones.

TheGrefg llevaba días con síntomas de Covid-19

El youtuber, que hace meses estuvo en el centro de la polémica porque es de los youtubers que se afincaron en Andorra, llevaba días comentando que no se encontraba del todo bien. Durante el directo, y afectado, llamó a su novia para comunicárselo.

TheGrefg, youtuber murciano, en un directo en la plataforma Twitch.

Y, para tranquilizar a sus espectadores, envió otro mensaje a través de las redes en el que aseguraba lo siguiente: “Desde que he tenido síntomas, he estado en casa aislado y lo primero que estoy haciendo es avisar a todo el mundo con el que he tenido contacto. Mañana me haré PCR para confirmar el positivo en Covid. Afortunadamente, me siento sano y fuerte”.

‘La velada de Ibai’ en el punto de mira

Muchas de los comentarios durante el evento preguntaron por un mismo asunto: ‘La velada de Ibai’. Se trata del evento organizado por el youtuber más influyente, Ibai Llanos, que se celebró el pasado miércoles 26 de mayo y al que TheGrefg asistió.

Un evento en el que diversos youtubers se enfrentaban en combates de boxeo, y en el que se vio mucha relajación, por ejemplo, en el uso de mascarillas. TheGrefg, en el mismo comunicado que el citado anteriormente, quiso aclarar que “en el evento de Ibai se cumplieron todas las medidas de seguridad, mi test de antígenos dio negativo y no tenía síntomas”.

TheGrefg (al fondo y apuntando a la cámara) con otros youtubers en 'La velada de Ibai'.

Por supuesto, no fueron pocos los internautas que le criticaron por hacer espectáculo de una enfermedad. Incluso de tener muy poca sensibilidad al estar monetizando un positivo por Covid-19. Críticas a las que el youtuber quiso salir al paso con el siguiente mensaje: “Terminar recordando que aunque lo tomemos con humor, el Covid no es ninguna broma y así hay que tratarlo”.