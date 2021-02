La dura respuesta de The Grefg, que vive en Andorra: “Han ido a saco a por nosotros”

El famoso youtuber Grefg ha visitado El Hormiguero y ha hablado de Andorra e impuestos, esos asuntos que tanta polémica han creado en España tras la carta de El Rubiuis. Hasta Pablo Motos, presentador del programa se ha asombrado del discurso de uno de los youtubers más seguidos

“Antes muchos decían, quiero ser futbolistas. Ahora dicen, quiero ser youtuber”, ha asegurado en una de las frases que más atención ha provacado. “Si doy algún consejo es que la gente se forme, que estudie y tenga su trabajo y que haga streams por hobbie”, ha dicho para reconocer que son muy pocos los youtubers que consiguen el éxito y vivr de su trabajo

“Me costó arrancar unos 2 o 3 años en Youtube, no fue hasta después de acabar el Bachiller cuando pude plantearme el apostar por esto. Quiero decir que la gente no apueste por esto dejando de lado sus obligaciones normales. Mis padres decían, este chaval está volviéndose loco y yo les decía que quería seguir con esto, que llevaba bien las notas y que quería llevarla para adelante”, ha contado y asegura no para de trabajar, que lo hace siete días a la semana.” Si quieres estar arriba y ser uno de los mejores no puedes desconectar en ningún momento”,

Y por supuesto ha hablado de Andorra, que según él es “Youtuberlandia”: “Vivo en Andorra desde hace 4 años. Cada persona tiene la libertada de residir y tributar donde quiera, porque es algo legal. Estos días se ha abierto un debate moral que, en realidad, no va a tener ninguna respuesta porque todos los puntos de vista son respetables”, ha dicho en un mensaje racional y muy meditado. “Sí creo que los medios de comunicación han ido a saco a por nosotros, puede que por cuestión de audiencia, por cuestión de considerarnos competencia y se ha focalizado en los Youtubers y creo que ese punto de vista es erróneo”, ha seguido.

Para él, habría que hablar de otra cosa: “Creo que el debate es, ¿cómo podemos hacer para que este tipo de riqueza vuelva al país? Ese sería el debate”, ha reflexionado y ha seguido: “La tecnología está descentralizando el trabajo, y puedes desempeñarlo desde donde prefieras. El problema es que se ha puesto el foco mediático en los youtubers”