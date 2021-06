El «sketch» de Jesús Calleja sobre las vacunas

Jesús Calleja, que en las últimas semanas no ha parado entre sus aventuras con Kiko Rivera y Maribel Verdú en «Planeta Calleja», hace dos días inundó sus redes de reacciones positivas tras reflexionar sobre la vacunación y animar a todos a que no tengan miedo a vacunarse. Pero si ese gesto ya fue aplaudido por todos, ahora lo que ha hecho hace unas horas ha terminado por conquistar a sus seguidores. El presentador se ha atrevido a hacer un pequeño sketch en su casa, bromeando con una llamada telefónica ficticia en la que ironiza sobre las especulaciones y supuestos efectos secundarios que pueden tener la vacuna.

Después de vacunarme, hay personas que me alertan de microchisss, alteraciones en mi codido geniteco, que somos borregos que nos han comido la cabeza, e incluso que el Covid 19 no existe...Quien sabrá más?, la ciencia o una amiga...por eso llamé a Mari Luz y le conté mi caso... pic.twitter.com/Av5puzZPBN — Jesús Calleja (@JesusCalleja) June 1, 2021

En el vídeo del día anterior el presentador había intentado concienciar a su comunidad de la importancia de las vacunas, emitiendo un vídeo en sus redes sociales del momento en el que le administraban Moderna. «Un acontecimiento va a ocurrir en mi vida que es muy importante y que os animo a que todos lo hagáis y no lo dudéis en ello. Que me van a vacunar», comenzaba diciendo, muy emocionado, el aventurero.

El presentador leonés reaccionaba con sorpresa a la facilidad del proceso de vacunación: “¿Ya está? No me he enterado de nada. Parece mentira que han sido tres segundos. Tres segundos que cambian la vida. Ya queda uno tranquilo. Volveremos a la normalidad. No tengáis cosas raras en la cabeza el que todavía tenga dudas”

Me tocó vacunarme!!! Gracias, gracias y mas gracias a la ciencia, a los cientificos, médicos, enfermeros, personal sanitario, en definitiva esta sanidad pública por disponer de vacunas para volver más pronto que tarde a la normalidad. YO ME VACUNO! pic.twitter.com/s2ekiYEcxI — Jesús Calleja (@JesusCalleja) May 31, 2021

“Me tocó vacunarme!!! Gracias, gracias y más gracias a la ciencia, a los científicos, médicos, enfermeros, personal sanitario, en definitiva esta sanidad pública por disponer de vacunas para volver más pronto que tarde a la normalidad. En los países con mayor vacunación los casos han descendido brutalmente, ya no hay dudas para el que las tenía», concluía Calleja.