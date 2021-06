¿Embarazo en ‘Supervivientes’? A Lola no le baja la regla desde el ‘edredoning’ con su novio Iván

“Tú aquí me haces un hijo. Aquí me fecundas”. Con estas palabras, Lola recibió hace ya casi un mes a su novio Iván en su visita a Honduras. Ahora, estas palabras se han convertido en una firme sospecha de embarazo tras el ‘edredoning’ que protagonizó la pareja durante su primera noche juntos en ‘Supervivientes 2021′.

La concursante del reality de Telecinco ha empezado a sentir unos “retortijones” en la barriga, lo que ha hecho saltar todas las alarmas. Lola asegura que por las mañanas y por las noches le entra “un frío por el cuerpo” que no sabe explicar por qué puede ser. Dice que es una mezcla de “regla y retortijón” que lleva sufriendo ya varios días. La actriz Valeria Marini, la última expulsada del formato de ‘Mediaset’, le realizó un diagnóstico inesperado en su paso por Playa Destierro: “Si te duele así la barriga, puedes estar embarazada”.

El bebé sería deseado. Lola confesó que sufre un problema que le impide quedarse embarazada con facilidad. Entonces, antes de viajar a Honduras, le dijo a su novio que si se daba la posibilidad de que fuera a visitarla, “igual sucede el milagro de quedarme embarazada”.

La concursante debatió con sus compañeras Palito Dominguín y Valeria si podía tratarse de un bebé hondureño. Al principio dijo que dudaba que estuviera embarazada porque no sentía náuseas, pero después confesó que no tiene la regla desde el pasado mes de marzo. La visita de su novio a Honduras se produjo a principios de mayo, por lo que cabe la posibilidad de que se encuentre en estado de gestación. “¿Te imaginas que estoy embarazada y estoy alimentando a mi bebé con arroz y peces?”, bromeó Lola.

En cualquier caso, al vivir en condiciones extremas, la causa del dolor puede ser la falta de alimento, por lo que la concursante prefiere no hacerse ilusiones. “Si me hago el test y da negativo, y se entera todo el mundo, me daría mucha cosa”, dijo.

Lola asegura que se siente “hinchada” y compartió sus dudas con la italiana, quien le explicó que durante el embarazo es probable que te duela la barriga, aunque la actriz no haya vivido la gestación. Uno de los síntomas del embarazo es el aumento de la frecuencia de las micciones, cosa que también le ocurre a la concursante.

Es curioso mencionar el papel de Palito en toda esta historia. Si Lola está embarazada, la concursante habrá sido testigo de la concepción y de los primeros días de la gestación. Recordemos que la sobrina de Miguel Bosé vivió en primera persona el ‘edredoning’ entre Lola e Iván, por lo que su implicación en el embarazo sería mayor incluso que el de una matrona.