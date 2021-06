Las redes cargan contra Celia Villalobos por su aparición en “La hora de La 1”

“#LaHoraDeLa1 a ver si dejáis de traer personas con cociente intelectual incapaz de realizar una mínima abstracción de cualquier problema; esto es, a Celia Villalobos. Gracias”. Así de contundentes eran algunos de los argumentos contra la participación de la ex política popular en la tertulia del programa de TVE “La hora de La 1″. Sus frases sobre señalar a hombres y no a mujeres en los asesinatos de sus hijos ha levantado una polvareda en Twitter hasta convertir al programa y a la ex concursante de “MasterChef” en Trending Topic.

Salida de un programa de cocina ahora Celia Villalobos está en todas las salsas o hasta en la sopa, elijan ustedes. Esta misma mañana de lunes su intervención en el programa de TVE “La hora de La 1″ se ha saldado con varias quejas por haberla invitado. Los usuarios lo primero que han hecho ha sido cargar contra ella cuando ha interrumpido el debate para reseñar que no se señale solo a “los hombres que también hay madres que matan a sus hijos”.

Otras quejas iban dirigidas a la intervención de la profesora Ana Bernal-Triviño que habló de la “ola negacionista de la violencia machista”, mientras otros opinaban que era la única que rebatía a Villalobos, desatada e interrumpiendo las intervenciones del resto de contertulios. Otros han criticado de los comentarios sobre la manera de vestir o de bailar de algunas chicas.