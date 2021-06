Jon Sistiaga: «Las democracias corren peligro aunque no haya golpes de Estado»

Más que un viaje por Polonia, el último reportaje de Jon Sistiaga es un chequeo de la salud democrática de Europa. «Hace años que las democracias se estás erosionando. Observo una cierta involución y la instalación del ‘trumpismo’», cuenta el periodista tras su último trabajo en Movistar+. Viajar y trabajar por todo el mundo le ha permitido a Sistiaga tener una visión periférica del contexto global.

Aunque el reportaje se llama «Polonia: ¿zona libre de LGTBI?», Jon aclara que otras naciones como Hungría bien podrían haber ocupado el protagonismo en su lugar. De hecho, Budapest ha sido una de las sedes de la Eurocopa que se está disputando estos días, coincidiendo con el mes internacional del orgullo. Mientras en otros países los capitanes de las selecciones y los patrocinadores han mostrado banderas y mensajes a favor del colectivo, estas reivindicaciones fueron suprimidas en Hungría. Jon es cristalino con este tema: «No hay deporte más homófobo que el fútbol. Nadie se cree que en todo el planeta no haya ni un solo futbolista gay».

El periodista llega a calificar las «democracias» de Polonia y Hungría como «autoritarismos blandos». «La desaparición de las democracias no es una utopía, es una posibilidad cada vez más real. Pero sería un proceso muy lento basado en el desgaste y estas desapercibidas manifestaciones de violencia. Las democracias corren peligro aunque no haya golpes de estado». En el documental Jon recuerda las técnicas del régimen nazi cuando introduce la persecución del colectivo LGTBI en Polonia. Las alusiones a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial en pleno siglo XXI parecen estar de moda, como ya hizo la ministra Carmen Calvo tras la contundente victoria de Ayuso en Madrid. Aunque Jon reconoce que puede ser peligroso caer en comparaciones de este tipo, asegura que «seríamos tontos si no abriésemos los ojos ante el auge de los totalitarismos. En algunos países se está llegando a vincular interesadamente la homosexualidad con la pedofilia».

David y Roberto, en la memoria

Justo después de la emisión de su especial sobre la carrera electoral americana, que acabó con la victoria de Biden, Jon tuvo que presenciar desde su casa el asalto al capitolio, un acontecimiento del que le habría fascinado ser testigo. «Llegué a pedir el visado para hacer otro reportaje, pero no nos lo concedieron», reconoce. Movistar+, una de las casas de los documentales y reportajes en profundidad, compite con otros grupos y canales como Atresmedia, por estar la mejor colocada ante la actualidad. Programas como «Salvados» o «Lo de Évole» podrían pisarle algún tema a Jon. «Hace tiempo que eso no me preocupa. Hoy en día, con la cantidad de plataformas que hay es casi imposible tener la primicia o la exclusiva de algo. Ahora la diferencia reside en cómo contarlo».

Dedicado toda una vida al reporterismo, para Jon es inevitable tener presente la memoria de sus compañeros David Beriain y Roberto Fraile, asesinados hace unos meses mientras rodaban un documental en Burkina Faso. «A David le di yo mismo su primer trabajo, siempre estaré ligado a él. A veces nos olvidamos de que tener la etiqueta de periodista no te salva de correr ningún riesgo, a veces incluso lo contrario, te convierte en objetivo. Es evidente que con su experiencia en este tipo de conflictos tuvo que ocurrirles algo inesperado».