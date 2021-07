Carla Vigo, sobrina de la Reina Letizia, debuta en televisión en “Espejo Público”

Nueva carrera para Carla Vigo, la sobrina de la Reina Letizia. Esta mañana la joven estuvo con Susanna Griso en el plató de “Espejo Público” en la última parte del programa y compartió espacio y unas palabras con Santiago Segura, que estaba allí para presentar su nueva película “¡A todo tren! Destino Asturias”.

Carla Vigo, que recientemente ha mostrado a su novio, se encontraba visiblemente nerviosa y ante las preguntas de Griso matizó se considera “empresaria” y “actriz” además de “influencer”. “Quiero ser actriz. Yo creo que lo llevas dentro. Naces sabiendo que quieres ser actriz”, aseguró la joven con aplomo delante de Santiago Segura. También ha relatado lo que ha sentido cuando ha visto al director de cine en los pasillos de la cadena: “Nos hemos encontrado en maquillaje y casi me desmayo cuando le he visto”.

La influencer y sobrina de la Reina Letizia, Carla Vigo, pisa nuestro plató para contarnos que se está formando para ser actriz y hablarnos sobre su marca de ropa



"Lo de ser actriz lo llevo dentro"#9JulioESp



▶️https://t.co/Ahwoln6S4m pic.twitter.com/EIOyn2FJao — Espejo Público (@EspejoPublico) July 9, 2021

Inevitablemente Griso ha querido preguntarle por su relación con la Familia Real, sobre todo la Reina y sus primas, pero la hija de Erika Ortiz ha decidido dar silencio como respuesta: “Es una cosa de la que no hablo”. Entendiendo su reacción de no querer comentar, la presentadora ha argumentado que “yo te tengo que preguntar”. Cuando el tercio ha cambiado a su otra tía, Telma, y su embarazo, Carla ha comentado que “como cualquier familia están felices” y que " no sé qué tendría de especial”.

Santiago Seguro quiso mediar entre preguntas tan incómodas y ha bromeado con la joven diciendo que “ser actriz es complicado, pero ser reina es imposible y tu tía lo ha conseguido” y le ha preguntado si aquello la animaba. “La verdad es que sí”, ha contestado tímidamente Carla. Griso ha querido luego sacar el tema de si le afecta mucho que la gente piense que es una “enchufada”. ““Me pone un poco nerviosa porque para nada es así, no soy una enchufada”, contestó a la vez que aclaraba que “llevo dando clases de baile desde que tenía 3 años, llevo trabajando toda la vida. No me han regalado nada. Si fuese una enchufada ya estaría en Hollywood”.

Tanto Segura como Griso han querido darle unas palabras de apoyo en su carrera como actriz al tiempo que ella reivindicaba la figura de Óscar Casas, “que consiguió que no se le vinculara con su hermano”. “Tienes que aspirar a que un día digan”, refiriéndose a Doña Letizia: “Mira, es la tía de Carla Vigo”. Durante la entrevista en “Espejo Público” también ha contado su faceta recién estrenada como empresaria: “Tengo una marca de ropa con más socios”.

La joven de 20 años que acaba de debutar como actriz en el videoclip de Amor Romeira, en la que hay de todo, bofetón y beso incluido, y también ha enseñado el enorme tatuaje de un tigre que lleva en uno de sus brazos y las redes sociales han hablado de su estilo de vestir fruto de ser embajadora de su propia marca “21chic”. Pero otros usuarios han querido criticar su manera de hablar, su ropa e incluso su actitud.