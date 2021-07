«#Luimelia», más grande que nunca

Más ilusiones, más proyectos, más problemas, más decepciones, más comedia, más drama, más capítulos, mas personajes... Así es la cuarta temporada de «#Luimelia» que hoy se estrena en Atresplayer Premium, en la que Luisita, interpretada por Paula Usero, y Amelia, de la mano de Carol Rovira, abren la puerta de su nueva casa con vistas a nuevas experiencias que incluye mayor número de capítulos y más largos. La serie, convertida ya en fenómeno viral ha hecho una gran apuesta por trasmas más complejas y divididas en un número mayor de personajes.

«En esta temporada tuvimos la posibilidad de una semana completa de ensayo, una semana completa de pruebas y todo ha ido con un poco más de tiempo, que no tranquilidad», nos desvela Paula Usero que señala también otra importante diferencia con las temporadas anteriores, ya que en esta, «hemos podido proponer cambios y la posibilidad de mas tiempo nos ha beneficiado como para contarlo con más calma, pero también pata que los personajes pudieran escucharse». Y en el desarrollo de los capítulos, aunque el tiempo pasa volando, los escenarios cambian rápidamente, no sólo los físicos, también los mentales, como adelanta Rovira: «También pasan por mas sitios. En las temporadas anteriores la comedia muy presente, aquí también está, pero también hay un poco más de drama y situaciones un poco complicadas, cosa que también le da más veracidad a la temporada», e inherentemente, «como reto profesional ha sido muy chulo pasar por esos sitios y es un registro que no habíamos experimentado tanto en ‘#Luimelia’, si en ‘Amar es para siempre’».

La nueva entrega de ‘#Luimelia’ contará con ocho episodios de treinta minutos en los que la historia de amor de Luisita y Amelia seguirá evolucionando en la época actual y ampliando universos. Para ello, la serie incorpora a su elenco a Francesco Carril, Roi Méndez, Ariana Martínez y Javier Botet. También participarán en esta nueva entrega los actores Joaquín Climent, Ana Labordeta, Carolina Rubio, Claudia Traisac, Ondina Maldonado, Cristina Gallego, Carolina Iglesias, Enrique Villén y Mariano Venancio, entre otros. Alrededor de las protagonistas veremos cómo surgen nuevas historias que Paula Usero apunta a que «enriquecen y hacen que te nutras más de esa historia y es un reflejo de cómo el mundo las ve». En esta temporada Luisita y Amelia se acaban de comprar un piso, pero eso no significa que la conversación sobre el matrimonio haya quedado aparcada. Esta vez parecen tenerlo todo bajo control, pero un obstáculo llamado José Antonio está a punto de dinamitar sus planes de vida. Llega el momento de improvisar y para eso cuentan con sus amigos Sergi y Ana. Así llega otro cambio a la serie en la que, como aclara Rovira, «las historias secundarias no orbitan tan alrededor de ellas si no que tienen entidad propia». Veremos así como María se ha instalado en casa de sus padres, mientras Nacho y Marina han seguido adelante con su relación.

El amor entre ambas también se enfrentará a estos nuevos retos en los que veremos «la manera que tiene Luisita de expresarle todo el amor que siente hacia Amelia es aceptar algo que ella no quería antes que era casarse con pedirle que se case con ella», como explica Paula Usero. Carol Rovira por su parte nos avisa que veremos una temporada en la que se ve «la madurez de una hacia la otra por el sacrificio que eso conlleva. Un paso más hacia una relación más fuerte».